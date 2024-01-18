Лінія неповернення: чи мають росіяни якісь результати від штурмів на лівобережжі Херсонщини

Українські захисники продовжують протистояти російським окупантам і утримувати усю лінію фронту. Зокрема, на Півдні росіяни не припиняють штурмувати позиції наших військових, навіть попри те, що успіхів не мають.

Росіянам важливо показати якісь "перемоги" до виборів, які мають відбутися вже у березні цього року. Про це в розмові з 24 Каналом зазначила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

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"Для ворога принципово вибивати нас з цього плацдарму, тому що на носі вибори й царю (Путіну – 24 Канал) потрібні перемоги та переконливі такі дії, які підкреслять, що його армія ще на щось спроможна", – пояснила Гуменюк.

Штурми з безтолковою впертістю

Фактично щодня ворог проводить спроби штурмів на зазначеному напрямку. За добу їхня кількість сягає до 5 – 7, хоча раніше ця цифра складала 10 – 13. Утім, бажаних результатів окупанти не мають і все менше аргументів для того, аби відправляти нові штурмові групи.

Утім, ворог переформатовує цілі підрозділи. Створює нетипові офіцерські штурмові групи, оскільки інші не здатні впоратися з цими завданнями.

Але навіть використовуючи такі собі елітні свіжостворені підрозділи, вони переконуються, що успіху немає. В них навіть вже склалася така лінія неповернення, за якою вже бронетехніці нема перспектив. Тобто вони доходять до неї, втрачають техніку знов і розуміють, що далі тільки пішки й повернуться не всі,

– розповіла речниця.

Є випадки, коли російські військові відмовлялися йти на штурм. Раніше депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповідав про бійців так званого елітного підрозділу морської піхоти окупантів. Вони розцінюють такі бойові завдання, як квиток в один кінець.

"Але штурми з такою безтолкововою впертістю продовжується. Ми продовжуємо їх відбивати й закріплюватись попри те, що дійсно населеного пункту (Кринки – 24 Канал) фактично нема, але ця практика випаленої землі демонструється ворогом не тільки на Півдні. Ми бачили таке саме і з Авдіївкою, і з Мар'їнкою, і з Бахмутом. Тому тут зрозуміла їхня тактика і ми знаємо точно, як їй протидіяти", – додала Гуменюк.

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