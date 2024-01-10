Готують непопулярні рішення: що відбувається з російською групою військ "Дніпро"

Російське угруповання військ "Дніпро", що діє на лівобережжі Херсонщині, зіткнулося з низкою проблем. Насамперед це стосується значних втрат у живій силі та техніці.

З кінця жовтня – початку 2023 року група військ "Дніпро" дуже посилила свою боєздатність. Однак щось пішло не так. Детальніше про це 24 Каналу розповів Олександр Коваленко – військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

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"Підготовка до непопулярних рішень"

Російське угруповання "Дніпро", командувачем якого є Міхаїл Теплинський, посилюють. Роблять це, ймовірно, через загрозу Сил оборони на лівому березі Херсонщини. Зокрема, аби вибити українських військових з Кринок, адже за селом – Дніпро, тож відходити звідти окупантам буде дуже важко.

Однак таке рішення вже не перше.

Там цікава, дисонантна ситуація. Приблизно з кінця жовтня минулого року намагались суттєво збільшити групу військ "Дніпро" – з 60 до 74 тисяч. Група за боєздатністю була другою з кінця, а стала другою з початку. Але з початку 2024 року група військ "Дніпро" поступово зменшується,

– зауважив Олександр Коваленко.

Фактично кожного дня відбувається зменшення кількості цього угруповання на 500 – 700 військових. Крім того, вони не отримують достатньо підтримки, аби компенсувати втрати підрозділів.

Щобільше, деякі підрозділи з групи військ "Дніпро" відправили на територію тимчасово окупованого Криму для відновлення боєздатності.

Найбоєздатнішим російським угрупованням вважають групу "Південь", яка перебуває здебільшого у Донецькій області.

"Відновлення боєздатності підрозділів класично – це коли вони мають втрати 30% особового складу та механізованої компоненти. Але для росіян зараз це показник 60% втрат", – зазначив військовий оглядач.

Навіть коли підрозділ має такі втрати, їм підвозять підкріплення та компенсують людський ресурс на лінії боєзіткнення. Тобто військових ніхто не відводить від лінії боєзіткнення. Однак росіяни зараз роблять саме це.

"Не хочу поки випереджати події, але, здається, що група військ "Дніпро" готується до прийняття дуже непопулярних в російському суспільстві рішень", – додав Коваленко.

Яка ситуація на лівобережжі Херсонщини: детальніше