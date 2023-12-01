Ворог безуспішно наступає на Запоріжжі та біля Авдіївки: карта бойових дій 1 грудня

Ситуація на фронті залишається непростою. Ворог намагається наступати на кількох напрямках, проте наші воїни дають ворожим військам гідну відсіч.

Росія продовжує ведення злочинної повномасштабної війни проти України. Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення.

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Сили оборони дають ворогу відсіч

Наситуація залишається незмінною. Наворог продовжує диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на інші напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону. Наворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії біля Синьківки, північно-східніше Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Сили оборони відбили 7 атак.

Ситуація поблизу Куп'янська: дивіться карту

Нанаші захисники відбили 6 атак противника в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Торського Донецької області. Там силами оборони відбито 6 атак. Наросіяни намагаються наступати поблизу Богданівки, Андріївки та Кліщіївки. Українські воїни відбили 24 атаки. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці.

Ситуація на Бахмутському напрямку: дивіться карту

Наворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Для цього росіяни залучають авіацію. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника біля Степового, Новокалинового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного, Первомайського Донецької області. Сили оборони відбили 20 атак.

Ситуація на Авдіївському напрямку: дивіться карту

Наворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші оборонці відбили 10 атак. Наворог наступальних дій не вів. Напротивник 11 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області. Також наші воїни відбили 4 атаки окупантів біля Вербового Запорізької області.

Ворог намагався наступати на Запоріжжі: дивіться карту

Наші воїни працюють по ворогу

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 1 – по зенітно – ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 зенітно – ракетних комплексів, 2 склади боєприпасів, 1 радіолокаційну станцію та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

Нанаші воїни продовжують ведення наступальної операції та завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Наукраїнські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.