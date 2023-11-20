"Срібної кулі не існує": Остін висловився про постачання Україні Taurus і F-16 та ефективність

У понеділок 20 листопада до Києва завітав очільник Пентагону Ллойд Остін. Увечері міністр оборони США поспілкувався із журналістами на Софійській площі.

Медійники запитали Остіна стосовно ефективності F-16, а також попросили прокоментувати слова міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, передає 24 Канал. Раніше голова німецького міноборони говорив, що постачання ракет Taurus не вплине на перебіг війни.

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Що думає Остін про Taurus і F-16

Ми неодноразово говорили, що в такому конфлікті, як цей, не існує "срібної кулі". Все залежить від надання правильних сил і засобів, а також від того, яким чином інтегрують ці сили і засоби, щоб був потрібний результат на полі бою,

– вважає Остін.

Отже, важливими є не так назви зброї, як здатність використати новітнє озброєння, зокрема інтегрувати його до наявних систем і синхронізувати з ними. Ефективність західного озброєння на полі бою залежить від того, чи вдасться "вбудувати" новітні зразки в систему озброєння України. Це стосується усієї зброї, яку постачають нашій державі, в тому числі F-16.

У міфології срібні кулі були потрібні для вбивства різної нечистої сили, а деяких істот можна вбити лише цією зброєю. У сучасній англійській мові цей вислів означає "найефективніше рішення".

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Що відомо про візит Ллойда Остіна до Києва