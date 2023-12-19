Владіміру Путіну, звісно, вигідне затягування часу з боку республіканців. Водночас він сам виголошує такі заяви, які можуть розворушити американських чиновників. Такою думкою із 24 Каналом поділився Юрій Рашкін – політичний і громадський діяч зі США.
Дивіться також Росія чекає на втому Заходу від України: чи панував такий настрій на саміті
Як Путін змушує США діяти
Під час проведення "прямої лінії" 14 грудня Владімір Путін заявив, що західна допомога для України може припинитися. Мовляв, "халява закінчилась". Однак, здається, російський диктатор не розуміє, що такі заяви діють лише проти нього.
З точки зору Сполучених Штатів, Владімір Путін є лобістом для того, щоб провести законопроєкт про допомогу Україні. Такі заяви Путіна тиражує західна преса не для того, щоб допомогти Путіну, а щоб допомогти Україні,
– наголосив Юрій Рашкін.
Владімір Путін прямо "атакує" Сполучені Штати, зокрема говорить про нове виробництво зброї, ракет. США за цим спостерігають, однак не можуть залишитись осторонь.
"Пряма лінія" добряче підштовхує американських законодавців (до прийняття рішення щодо військової допомоги – 24 Канал). Бо ж не можна підігрувати Путіну, це ганьба", – підкреслив Рашкін.
До того ж заяви Путіна можуть ще й підштовхнути Захід до нових санкції та обмежень проти Росії.
США досі не ухвалили пакет допомоги: що відомо
- 14 грудня Сенат США продовжив на тиждень свою роботу, аби ухвалити законопроєкт про виділення Україні військової допомоги. Мовиться про 61 мільярд доларів. Лідер більшості у Сенаті Чак Шумер заявив, що у цьому питання є оптимізм.
- Кілька днів потому західні медіа повідомили, що демократи і республіканці все ще не можуть знайти консенсус. Зокрема, республіканець Ліндсі Грем заявив, що Сенат ще "далекий від ухвалення рішення" щодо пакета допомоги для України, Ізраїлю й Тайваню.
- Водночас 18 грудня з'явилась інформація, що в Конгресі США заявляють про оптимістичні зрушення у переговорах. Перш ніж ухвалити рішення про військову допомогу, республіканці вимагають для початку розв'язати питання щодо безпеки кордонів США. Так, угода може бути прийнята вже цього тижня. Хоч є й протилежні думки – що рішення відкладуть на 204 рік.