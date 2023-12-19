Владимиру Путину, конечно, выгодно затягивание времени со стороны республиканцев. В то же время он сам произносит такие заявления, которые могут расшевелить американских чиновников. Такой мыслью с 24 Каналом поделился Юрий Рашкин – политический и общественный деятель из США.

Смотрите также Россия ждет усталости Запада от Украины: царило ли такое настроение на саммите

Как Путин заставляет США действовать

Во время проведения "прямой линии" 14 декабря Владимир Путин заявил, что западное пособие для Украины может прекратиться. Мол, "халява закончилась". Однако, похоже, российский диктатор не понимает, что такие заявления действуют только против него.

С точки зрения Соединенных Штатов Владимир Путин является лоббистом для того, чтобы провести законопроект о помощи Украине. Такие заявления Путина тиражирует западная пресса не для того, чтобы помочь Путину, а чтобы помочь Украине,

– подчеркнул Юрий Рашкин.

Владимир Путин прямо "атакует" Соединенные Штаты, в частности говорит о новом производстве оружия, ракет. США за этим наблюдают, однако не могут остаться в стороне.

"Прямая линия" изрядно подталкивает американских законодателей (до принятия решения о военной помощи – 24 Канал). Ведь нельзя подыгрывать Путину, это позор", – подчеркнул Рашкин.

К тому же, заявления Путина могут еще и подтолкнуть Запад к новым санкциям и ограничениям против России.

США до сих пор не приняли пакет помощи: что известно