Владимиру Путину, конечно, выгодно затягивание времени со стороны республиканцев. В то же время он сам произносит такие заявления, которые могут расшевелить американских чиновников. Такой мыслью с 24 Каналом поделился Юрий Рашкин – политический и общественный деятель из США.
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Как Путин заставляет США действовать
Во время проведения "прямой линии" 14 декабря Владимир Путин заявил, что западное пособие для Украины может прекратиться. Мол, "халява закончилась". Однако, похоже, российский диктатор не понимает, что такие заявления действуют только против него.
С точки зрения Соединенных Штатов Владимир Путин является лоббистом для того, чтобы провести законопроект о помощи Украине. Такие заявления Путина тиражирует западная пресса не для того, чтобы помочь Путину, а чтобы помочь Украине,
– подчеркнул Юрий Рашкин.
Владимир Путин прямо "атакует" Соединенные Штаты, в частности говорит о новом производстве оружия, ракет. США за этим наблюдают, однако не могут остаться в стороне.
"Прямая линия" изрядно подталкивает американских законодателей (до принятия решения о военной помощи – 24 Канал). Ведь нельзя подыгрывать Путину, это позор", – подчеркнул Рашкин.
К тому же, заявления Путина могут еще и подтолкнуть Запад к новым санкциям и ограничениям против России.
США до сих пор не приняли пакет помощи: что известно
- 14 декабря Сенат США продлил на неделю свою работу, чтобы принять законопроект о выделении Украине военной помощи. Речь идет о 61 миллиарде долларов. Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что в этом вопросе оптимизм.
- Несколько дней спустя западные медиа сообщили, что демократы и республиканцы все еще не могут найти консенсус. В частности, республиканец Линдси Грэм заявил, что Сенат еще "далек от принятия решения" о пакете помощи для Украины, Израиля и Тайваня.
- В то же время, 18 декабря появилась информация, что в Конгрессе США заявляют об оптимистических сдвигах в переговорах. Прежде чем принять решение о военной помощи, республиканцы требуют для начала решить вопрос безопасности границ США. Да, сделка может быть принята уже на этой неделе. Хотя есть и противоположные мнения – решение отложат на 204 год.