Шуляк та Кубраков вдалися до тиску

Близько 5 років я працюю лекторкою у Міжнародному республіканському інституті. У мене офіційно підписаний контракт. За цей час я розробила понад 10 авторських лекцій тому, що на них був попит. Люди в регіонах мають запит на те, щоб дізнаватися більше. Мене задіювали у різних програмах і за цей час я прочитала лекції точно понад 1000 свідомих громадян. Далі – в колонці для 24 Каналу.

Лекції, які я створила, відбулися без моєї участі

Одна з найбільш популярних лекцій – це про лідерство. Вчу людей, що лідери ставлять цілі, які мають відповідати високим цінностям і принципам, і ведуть до цих цілей та цінностей суспільство, формують культуру, гуртують довкола себе команди, творять нових лідерів. Навіть у дуже складних умовах лідери свої цінності захищають і протидіють тиску. Вчити когось чомусь і не робити так самому – це взагалі суперечить моїм принципам.

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Наприкінці липня і в серпні мали відбутися три лекції за моєї участі, одна з яких зачіпала тему жіночого лідерства. Дизайн лекцій, як і програму я допомагала розробляти не один місяць. І от за кілька днів до лекції мені сказали, що я не їду. Причин офіційно ніхто не пояснив і при цьому захід відбувся. Одразу ж скасували мою участь в інших двох заходах. Причини офіційно не повідомили.

Це сталося після моєї публікації про містобудівну "реформу" 5655, у контексті якої я згадала колишнього віцепрем’єра Олександра Кубракова, і навела цитату народної депутатки Анни Бондар ("Слуга народу"), яка очолює робочу групу, що напрацьовує містобудівний кодекс (це альтернатива 5655). Парламентарка наголосила на тому, що робоча група втратила підтримку проєкту "Говерла" (USAID), бо Кубраков дезінформував посла США. У тексті тут по суті не було навіть нічого від мене, лише пряма мова.

Я написала звернення до Міжнародного республіканського інституту (IRI) та до USAID і упродовж місяця так і не отримала взагалі жодної відповіді. Станом на 28 серпня 15:00 її нема.

Це дуже дивно, мати підписаний контракт, виконувати свої зобов'язання по контракту і коли тобі знімають три лекції (а я спланувала під це свій графік) не отримати офіційно відповідь, чому скасували твій візит як лектора.

До мене звертаються ті, кому я проводила лекції, й питають, про подальший графік роботи. Я не можу відповісти і кажу одне: пишіть в IRI. Мені не відповідають місяць, я не можу нічого планувати. Може тут дадуть відповідь.



Лист від співголови фракції УДАР у Київраді Дмитра Білоцерківця / Фото авторки

Насправді від парламентарів я точно знаю, що Олена Шуляк ще восени минулого року озвучила, що зробить все, аби я не була лектором у Міжнародному республіканському інституті (IRI). За 20 років роботи у мене є свої перевірені джерела. Я дуже добре поінформована про те, що відбувається.

Чи дійсно Шуляк і Кубраков мають такий вплив на партнерів, що можуть блокувати фінансування робочої групи, яка працює над містобудівним кодексом (заява Бондар), блокувати фінансування Інституту громадянського суспільства (заява Інституту)?

Чому я як лектор не можу місяць отримати офіційну відповідь на своє звернення?

Я звернулася до тих, хто відвідував лекції, аби вони спробували отримати відповіді від IRI офіційно. Зокрема знаю, що свій лист надіслав народний депутат Микола Княжицький ("Європейська солідарність"). Ось його копія.



Лист нардепа Миколи Княжицького до IRI / Фото авторки

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Свобода слова – це ще цінність чи вже ні?

Тут треба додати, що процеси висвітлення лобізму проєкту 5655 з боку Шуляк та Кубракова супроводжуються не лише тиском і дезінформацією донорів, а й цензурою. Так зняли статтю з сайту "Урядовий кур'єр" і потім повернули її на сайт, зачистивши коментар неугодного спікера і додавши коментар Шуляк.

Згодом намагалися тиснути на "Еспресо", щоб за гроші зняти публікацію нашого аналітика Георгія Могильного, яка теж була про 5655. А на The Page тисли, щоб заблокувати інтерв'ю з Шуляк, бо їй не сподобався лід. До того, щоб заблокувати вихід інтерв'ю, долучали Мінвідновлення. Свобода слова – це ще цінність чи вже ні?

Рік тому я відчула тиск з боку тих, хто лобіює нечесні правила гри для забудовників. Я розуміла, що вони будуть дезінформувати й донорів про діяльність тих, хто не дає провести вигідні забудовникам правила гри.

Мені про це повідомили ті, хто стежать за нашою діяльністю і вболівають за результат. Мої джерела в НАЗК на старті сказали, що 5655 виглядає за всіма ознаками як картельна змова забудовників. А Королівський інститут Chatham House, коли готував публікацію про лобіювання постанови-клону 5655 через уряд, прямо зазначив, що є загроза для створення будівельних картелів.

Я понад 15 років захищаю від забудовників Біличанський ліс, прекрасно знаю як вони можуть "працювати". У нас людей били, палили машини, погрожували, мені встановлювали меморіальну дошку з граніту на будинку.

Під протидію тому, що за всіма ознаками схоже на картельну змову, треба було формувати окрему команду, щоб її діяльність не зачіпала інші проєкти. Тому рік тому я вирішила вийти з Руху ЧЕСНО і зрештою запустила нову громадську ініціативу – "Голка". Я на старті подбала про фінансову незалежність команди і мінімізацію ризиків.

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Усі мають розуміти: якщо ми не зробимо прозорі правила відбудови, то коли з фронту прийдуть наші бійці, вони не будуть чекати ще 50 чи 100 років, поки ми поборемо корупцію. Колишні фронтовики статті не писатимуть і картинки не малюватимуть. Тому у нас з кожним днем залишається все менше часу, щоб напрацювати якісні та прозорі політики й запустити їхню імплементацію.

І от у мене постає питання: чи готові всі ми дотримуватися при цьому задекларованих цінностей і принципів, які важливі в США і Європі?

Чи коли ми проводимо стратегічні сесії і виписуємо цінності та принципи і формуємо підвалини бренду наших організацій, ми це робимо просто, щоб створити гугл-док, який ніхто не виконуватиме і який ми відправимо тим, хто дає фінансування? Чи ми це робимо для того, щоб це виконувала вся команда і організація?

Хто руйнує репутацію IRI

Думаю, що відповідати на офіційні звернення – це важливо. Це багато що говорить про принципи роботи організації. Але відповідають не завжди.

Так проєкт USAID/UK "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS" підтримав законодавчу ініціативу 5655. Це був один з аргументів Шуляк і Кубракова на користь проєкту. Але на запит з проханням назвати експертів, які вивчали законопроєкт і беруть на себе відповідальність за свою експертизу публічно, відповідь досі так і не надійшла, хоча запит був надісланий на початку року.

Тоді постає питання, чи дійсно розділяється така цінність, як прозорість і підзвітність. Приватно мені повідомили, що уникають ризиків. А як же прозорість і підзвітність? Хто і чому боїться чесно сказати: я експерт, я підтримую проєкт 5655 від імені TAPAS, бо я не бачу ризиків?

Де немає прозорості – там проростає корупція.

Повертаючись до IRI хочу сказати, що там працює дійсно величезна команда фахівців, які вболівають за розвиток партійної освіти та громадського сектору. Вони роблять дійсно надзвичайно важливу і сподвижницьку роботу. Сіяти роками в регіонах знання і цінності, які мають зійти, – це велика поміч для зміцнення державності. Тут робиться багато важливих речей. За ці 5 років можливостей поїхати в регіони і достукатися до людей я безмежно вдячна.

Але тут не можна не згадати, що є і ті, хто своєю діяльністю мінусують роботу всієї команди не лише IRI, а й лекторів, які готують лекції, формують позитивне сприйняття жіночого лідерства і протидіють зокрема й сексизму.

Кейс з Марічкою Довбенко з її програмою "У ліжку" більш, ніж показовий, і я про це писала раніше публічно. Як з'ясувалося, це комунікаційниця IRI. "Детектор медіа" писав про цю програму так: "Шоу у ліжку як вияв безглуздя українського ютубу".

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Якби Довбенко була простою блогеркою і не асоціювалася із брендом IRI, то це була б інша історія й на це можна було б не зважати. Але вона асоціюється з брендом міжнародної організації, де точно є політики і їх треба дотримуватися.

До речі, зважте, що тут у офіційному підписі "комунікаційний менеджер" – без фемінітиву. Це багато про що говорить.



Знімок екрана з анонсу IRI / Фото авторки

Коли ти представляєш міжнародну організацію, ще й відповідаєш за комунікації (формування сприйняття бренду організації) – це серйозна відповідальність. Між іншим, з огляду на те, що виникли кризові комунікації і у своєму зверненні я чітко вказала, що перебуваю під тиском з боку Шуляк та Кубракова, комунікаційна менеджерка мала б підготувати мені відповідь або точно мала б бути долучена до цього процесу.

Але відповіді немає. Я розумію, що робота у комунікаційників дуже важка, особливо в умовах війни і вони можуть бути завантаженими. Але, Марія Довбенко, як показує практика, знаходить час, коли треба і на авторську програму, і на привітання Олени Шуляк з днем народження. Вона пише: "Я захоплююся вмінням цієї талановитої жінки домінувати в чоловічому світі". Чи це не сексизм? Що з цінностями?



Довбенко і Шуляк / Скриншот авторки

То можна було б за місяць знайти час на відповідь на листа одного з лекторів IRI. Тим більше, що проєкт "У ліжку" продовжує виходити. Питання пріоритетів. Ну… і цінностей та принципів.

Під час запису цієї програми, до речі, Шуляк згадувала ветерана Олега Симороза, який критикував 5655.

Нагадую, що коли Симороз був після поранення і операції, Шуляк без запрошення прийшла до нього у шпиталь саме через критику 5655. Це сколихнуло громадськість. Він її у свою палату не кликав, ще й на розборки щодо 5655, коли він відновлювався після операцій.

Симороз цілком закономірно просив права на відповідь у Довбенко в цьому ж форматі, про що писав офіційно у листі. Але права цього, як я розумію, так і не надали. Він теж звертався до IRI і наводив у своєму телеграм-каналі скріни того, з чим через комунікаційницю Довбенко може асоціюватися бренд IRI.



Знімки екранів, які поширив канал ветерана Олега Симороза / Фото авторки

Чергова спроба тиску

Звісно, можна сказати, що у свій вільний від роботи час Марічка Довбенко може робити те, що їй до душі. Навіть те, що не збігається ціннісно з брендом IRI (точно має бути політика рівновіддаленості від всіх політиків, протидія сексизму і т. д. Це ж міжнародна організація, і Довбенко офіційно працює комунікаційницею).

Тоді у мене питання, чому когось хвилює не якість моїх лекцій, які я за контрактом вичитую, а статті, які я пишу про містобудівну "реформу" 5655 у ЗМІ? І як можна розцінити те, що після виходу статті мені сказали, що я не їду на лекції, які відбулися?

Причини, ще раз наголошую, офіційно не названі. Я сприймаю те, що відбувається, як чергову спробу тиску. І переконана, що міжнародних партнерів лобісти великих забудовників дезінформують.

Ми можемо і далі їздити як лектори з командою IRI і читати десятки лекцій про жіноче лідерство, протидію сексизму і запустити проєкти про залучення ветеранів до важливих процесів. І на це все можуть витрачатися кошти платників податків США.

Але це все не дасть такої ефективності, якщо цінності та принципи не будуть наскрізними у діяльності організацій та осіб, які ці організації представляють.

Важливо мати ціннісний стрижень, принципи. У моїй парадигмі офіційна відповідь на моє звернення тому, з ким підписаний контракт, – це важливий принцип в роботі організації. А окрім принципів, є ще й цінності. І чесна відповідь – це вже цінність, яку я поки не отримала, але на яку я чекаю.

Може, комунікаційниця IRI, яка, як ми бачимо, така близька до Олени Шуляк, не довела інформацію до керівництва? То я інформую публічно, що чекаю на офіційну відповідь: чому після статті про Кубракова і 5655 мені сказали, що я не їду на заходи, програму яких я дизайнувала і вони відбулися?

Відповідь від джерел я вже знаю, але хотілося б її отримати офіційно. Коли ти відповідаєш комусь – ти відповідаєш зокрема і собі. І, часом, це відповідь собі на дуже важливі питання.

Оновлення. Після виходу колективної заяви про тиск, цієї авторської колонки і після того, як депутати написали листи в IRI, Міжнародний республіканський інститут зв'язався зі мною і повідомив, що керівництво IRI готове зустрітися у вересні. Приймаю цю пропозицію, але все ще чекаю на письмову відповідь на моє звернення, яке було надіслане понад місяць тому.