Зупинити Трампа: європейські лідери можуть зустрітися в Лондоні 2 березня, – Bloomberg

У Великій Британії хочуть провести зустріч європейських лідерів, щоб обговорити війну в Україні. Вона може відбутися 2 березня.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Деталі планованої зустрічі щодо України в Лондоні

Джерела Bloomberg розповіли, що ідея скликати лідерів належить Великій Британії. Але офіційно офіс Стармера не коментував це.

"За словами людей, обізнаних з цим питанням, Велика Британія обговорює скликання групи європейських лідерів для подальших переговорів щодо війни Росії в Україні після тижня човникової дипломатії між Парижем, Вашингтоном і Києвом", – ідеться в статті.

Зустріч у Лондоні стане продовженням паризьких самітів, які скликав Макрон. Європа хоче зупинити Трампа, який дедалі тісніше спілкується з Путіним.

Наприклад, днями він заявив про "серйозні дискусії" з російським диктатором щодо війни. І ці його заяви пролунали після поїздки європейських лідерів і Трюдо до Києва на роковини повномасштабного вторгнення Росії.

Європейські лідери докладають інтенсивних дипломатичних зусиль, щоб переконати президента Дональда Трампа не поспішати з угодою про припинення вогню з Росією, яка, на думку континенту, підбадьорить Москву та послабить безпеку в Європі,

– констатують журналісти.

Макрон уже зустрівся з Трампом 24 лютого. Черга Стармера буде 27 лютого. Імовірно, 2 березня учасники зустрічі зможуть підсумувати свої розмови з президентом США та зберегти спільну позицію.