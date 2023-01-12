Маємо бути готові, – Жданов попередив про загрози через льотні навчання в Білорусі

Найближчим часом існує висока загроза ракетних ударів по території України. Українцям варто не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, неспокійно буде у всіх областях.

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Що очікує українців

Олег Жданов зауважив, що російські військові упродовж навчання будуть намагатися псувати нерви українцям. Втім також це стосуватиметься і Білорусі, а це означає і НАТО.

Нас очікує практично 2 тижні суцільних повітряних тривог. Ми повинні бути до цього готовими,

– наголосив він.

Військовий експерт закликав українців бути обережними і слідувати в укриття після чергового оголошення повітряної тривоги.

За його словами, за добу російські окупанти нанесли 6 ракетних і 16 авіаційних ударів, і завдали понад 50 ударів реактивними системами залпового вогню.

"В основному по цивільній інфрастуктурі Харківської, Донецької і Херсонської областей", – підкреслив Жданов.

Також важкої ситуація залишається на лінії фронту.

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Новини фронту

Жданов пояснив, що на Донеччині зараз посилено працюють ЗСУ, тому доба дуже напружена.

За його словами, ситуація у Бахмуті складна, але контрольована.

"У Соледарі ситуація близька до критичної. Місто приблизно на половину під нашим контролем", – пояснив військовий експерт.

Він зазначив, що попри все сили оборони України тримаються і борються із ворогом.

Що зараз відбувається на території Білорусі