Льовочкін може грати з будь-якою владою, – політолог сказав, чи буде новий проєкт від ОПЗЖ

30 серпня 2021 , 21:48
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Джерело:

24 канал

Сергій Льовочкін багато років є вбудованим елементом української політичної системи. Він працював в адміністрації президента ще за часів Леоніда Кучми і завжди був поруч із владою.

Навіть зараз він працює в кадровій агенції, яка поставляє до влади різних чиновників. Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Костянтин Батозський. 

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Льовочкін – досвідчений гравець у політиці

За його словами, у суперечці Льовочкіна та Віктора Медведчука переможе, як завжди, група першого. Він може відділитись і залюбки створити власний проросійський проєкт.

Сергій Льовочкін настільки досвідчений гравець в українській політиці. Він має здібність залишатись і працювати з будь-якою владою,
– наголосив Батозський.

Він зауважив, що Льовочкін системно грав за Петра Порошенка і так само грає за президентства Володимира Зеленського.

До речі! Раніше журналіст, представник України у Тристоронній контактній групі Денис Казанський вже припускав, що ОПЗЖ може розколотись на 2 групи.

Що Льовочкін пропонує президентам

Політолог пояснив, проросійський політик пропонує чинним президентам дуже важливий товар – непрохідного кандидата у президенти України Юрія Бойка.

Станом на зараз, це той товар, який неможливо продати. Але це дуже зручний спаринг-партнер для будь-якого чинного українського президента,
– зазначив політолог.

Натомість Віктор Медведчук, як вважає Батозський, став незручним для влади.

Політолог розповів про новий проросійський проєкт в Україні: дивіться відео

Санкції проти Льовочкіна: що відомо

  • Росія розширила список санкцій проти України. До нього увійшли і нардепи з проросійської політичної сили "Опозиційна платформа – За життя" Юлія та Сергій Льовочкіни.
  • Окрім них, санкції наклали на ще 73 громадян України. Кремль не повідомив відповідні рішення.
  • Після цього в ОПЗЖ може відбутися розкол між групами.
Автор: Анастасія Мигидюк