Розстріл 9 український військових на Курщині: що заявив Лубінець
Джерело:Дмитро Лубінець
Росія на Курському напрямку могла розстріляти 9 українських військових. Мовиться про дронщиків та суміжників.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини заявив, що це грубе порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Про трагедію також написали аналітики DeepState, посилаючись на джерела.
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Що каже Лубінець про трагедію на Курщині
Уповноважений з прав людини заявив, що в соціальних мережах знову шириться інформація про можливий розстріл росіянами 9 українських військовополонених на Курщині.
Дмитро Лубінець зазначив, що знову скерував листа щодо чергового злочину росіян в:
- Організацію Об'єднаних Націй,
- Міжнародний комітет Червоного Хреста.
Ці дії не мають залишитися безкарними, і ворог повинен понести всю відповідальність. Росія – це країна-терорист, яка порушує всі правила та звичаї війни,
– запевнив Лубінець.
Він додав, що міжнародна спільнота не повинна закривати очі на такі злочини.
Аналітики DeepState написали, з посиланням на джерела першій окремій танковій бригаді, що росіяни розстріляли наших військових 10 жовтня в районі населеного пункту Зелений Шлях
Додаткові деталі обставин з'ясовуються, але відомо, що хлопці виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були вступати в контакт з ворогом та відстрілювались. Проте кількість боєкомплекту була обмежена і вони були вимушені здатися,
– заявили фахівці.
За їхніми даними, ситуація на Курщині не така радісна, адже Сили Оборони проводять стабілізаційні заходи, але відновити втрачене вкрай важко.