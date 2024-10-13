Розстріл 9 український військових на Курщині: що заявив Лубінець

Росія на Курському напрямку могла розстріляти 9 українських військових. Мовиться про дронщиків та суміжників.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини заявив, що це грубе порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Про трагедію також написали аналітики DeepState, посилаючись на джерела.

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Що каже Лубінець про трагедію на Курщині

Уповноважений з прав людини заявив, що в соціальних мережах знову шириться інформація про можливий розстріл росіянами 9 українських військовополонених на Курщині.

Дмитро Лубінець зазначив, що знову скерував листа щодо чергового злочину росіян в:

Організацію Об'єднаних Націй,

Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Ці дії не мають залишитися безкарними, і ворог повинен понести всю відповідальність. Росія – це країна-терорист, яка порушує всі правила та звичаї війни,

– запевнив Лубінець.

Він додав, що міжнародна спільнота не повинна закривати очі на такі злочини.

Аналітики DeepState написали, з посиланням на джерела першій окремій танковій бригаді, що росіяни розстріляли наших військових 10 жовтня в районі населеного пункту Зелений Шлях

Додаткові деталі обставин з'ясовуються, але відомо, що хлопці виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були вступати в контакт з ворогом та відстрілювались. Проте кількість боєкомплекту була обмежена і вони були вимушені здатися,

– заявили фахівці.

За їхніми даними, ситуація на Курщині не така радісна, адже Сили Оборони проводять стабілізаційні заходи, але відновити втрачене вкрай важко.