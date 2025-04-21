На Полтавщині в ставку знайшли тіло 5-річного хлопчика: деталі трагедії

Ввечері 19 квітня в місті Лубни у ставку виявили тіло дитини. Поліція Полтавщини встановлює обставини загибелі 5-річного хлопчика.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу ГУНП в Полтавській області.

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У Лубнах у ставку знайшли тіло 5-річного хлопчика

Ввечері 19 квітня у місті Лубни знайшли мертвим 5-річного хлопчика. Відомо, що близько 18:15 до поліції звернувся 67-річний місцевий житель, який побачив тіло дитини у ставку.

На місце події відразу прибула слідчо-оперативна група, судово-медичний експерт та спеціалісти-криміналісти. Працівники групи реагування патрульної поліції дістали тіло дитини з водойми.

За попередньою інформацією слідства, загиблим виявився 5-річний місцевий хлопчик. Наразі тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті,

– зазначив Артем Солтан, тимчасовий виконувач обов'язків начальника Лубенського райвідділу поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками пункту 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України.

Слідство з'ясовує обставини та причини трагедії.

Нагадаємо, що на Львівщині 4-річна дівчинка випала з 3 поверху. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Матір дитини у цей час перебувала у нетверезому стані. Їй загрожує покарання – до 5 років позбавлення волі.