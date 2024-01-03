Помирають в дорозі до лікарні: на окупованій Луганщині серйозні проблеми з медициною
На тимчасово окупованій Луганщині катастрофічна ситуація з медициною. Цивільні там регулярно зіштовхуються з кількома суттєвими проблемами.
Про це 24 Каналу розповів колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зауваживши, що з початку окупації місцеві медичні заклади перелаштувалися на лікування поранених загарбників. Цивільним можуть допомогти лише у випадку, якщо ситуація дійсно критична.
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Обладнання просто вивезли
Як наголосив Гайдай, з початку повномасштабного вторгнення загарбники повивозили медичне обладнання з менших населених пунктів регіону до Луганська.
Там пишалися, що відкрили ціле "містечко". Так вони унеможливили допомогу для цивільних. Та й поранені окупанти помирають в дорозі до лікарні,
– сказав Гайдай.
Ще одна проблема для цивільних – російський паспорт. Без цього папірця неможливо пройти процедури на кшталт діалізу або ж отримати інсулін. Часто навіть не вдається додзвонитися до швидкої допомоги через постійні проблеми зі зв'язком.
Зробити це вкрай важко. А якщо ще й людина живе поблизу лінію фронту і таки намагається додзвонитися до швидкої… Її взагалі можуть на підвал забрати. Бо росіяни побоюються, що хтось передасть інформацію українським військовим,
– зазначив Гайдай.
Втрати Росії у війні проти України: коротко
- Росія зазнала колосальних втрат з початку повномасштабного вторгнення і серед особового складу, і серед військової техніки. Все почалося 24 лютого 2022 року.
- Так, станом на 2 січня Росія втратила понад 360 тисяч особового складу. А за 1 січня ця цифра зросла ще на 810 одиниць.
- Також українські військові знищили 5990 ворожих танків, 11100 бойових броньованих машин, 8531 артилерійську систему, 945 РСЗВ, 626 засобів ППО, 329 літаків тощо.