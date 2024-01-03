Помирають в дорозі до лікарні: на окупованій Луганщині серйозні проблеми з медициною

На тимчасово окупованій Луганщині катастрофічна ситуація з медициною. Цивільні там регулярно зіштовхуються з кількома суттєвими проблемами.

Про це 24 Каналу розповів колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зауваживши, що з початку окупації місцеві медичні заклади перелаштувалися на лікування поранених загарбників. Цивільним можуть допомогти лише у випадку, якщо ситуація дійсно критична.

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Обладнання просто вивезли

Як наголосив Гайдай, з початку повномасштабного вторгнення загарбники повивозили медичне обладнання з менших населених пунктів регіону до Луганська.

Там пишалися, що відкрили ціле "містечко". Так вони унеможливили допомогу для цивільних. Та й поранені окупанти помирають в дорозі до лікарні,

– сказав Гайдай.

Ще одна проблема для цивільних – російський паспорт. Без цього папірця неможливо пройти процедури на кшталт діалізу або ж отримати інсулін. Часто навіть не вдається додзвонитися до швидкої допомоги через постійні проблеми зі зв'язком.

Зробити це вкрай важко. А якщо ще й людина живе поблизу лінію фронту і таки намагається додзвонитися до швидкої… Її взагалі можуть на підвал забрати. Бо росіяни побоюються, що хтось передасть інформацію українським військовим,

– зазначив Гайдай.

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