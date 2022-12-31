Росіяни виснажені через безглузду тактику, оборонні споруди будують навіть у Луганську, – Гайдай

Російські окупанти продовжують намагатися вести наступальні дії на Луганщині. Втім, Збройні Сили України дають їм відсіч і тому мають значний успіх.

Загарбники також продовжують будувати оборонні споруди. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Яка ситуація на Луганщині

За словами Гайдая, на сьогодні російські окупанти виснажені, тому що їхня тактика влобову штурмувати міста – провалилася. Таке вже спостерігалося у Рубіжному, Сєвєродонецьку та Бахмуті.

Там у них величезні втрати. Вони не рахують своїх бійців. Втрати шалені і постійно відновлювати резерви вони не можуть. Тому у січні – лютому у Росії буде оголошено нову хвилю мобілізації,

– зазначив очільник регіону.

Гайдай додав, що окупанти вже почали будувати оборонні споруди навіть у Луганську. Водночас розслаблятися не треба, оскільки резервів у загарбників ще достатньо.

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