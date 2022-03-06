Окупанти, хоч і несуть неабияких втрат, продовжують кидати у бій прихильників "русского міра". Так, на Луганщині передній край всіяний ворожими трупами та підбитою технікою загарбників.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, українські захисники та захисниці продовжують стійко утримувати визначені позиції.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Крім того, вони знищують живу силу, а також техніку окупанта. Ворог, хоч і несе значних втрат, це не заважає йому кидати у бій усе більше прихильників "русского міра".

Зокрема, на Луганщині весь передній край всіяний трупами та підбитою технікою загарбників,

– йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі наголошують, що поранених окупантів швидко "латають", а також відправляють знову на лінію бойового зіткнення. Там вони стають справжнім "гарматним м'ясом".

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!