Дрон вдарив у нафтове серце окупованої Луганщини: в ОВА розповіли деталі
Джерело:Артем Лисогор
На території тимчасово окупованої проросійськими бойовиками Луганщини 4 грудня палала пожежа. За інформацією ОВА, відбулась атака дрона.
Проросійські бойовики залишились без нафти. Невідомий дрон не змогли зафіксувати ні засоби ППО, ні пристрої радіоелектронної боротьби.
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Вибух був гучним
Очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор розповів, що нафтобаза не витримала атаки безпілотника. За його словами, влучання було у саме серце нафтової промисловості області.
Вибухнуло гучно, а палало яскраво. Тисячі луганчан спочатку почули це, а потім й побачили,
– мовиться в повідомленні.
Також Лисогор наголосив, що окупанти все краще розуміють, що небезпека може чекати їх у тилу, адже є ЗСУ.
Згоріла нафтобаза окупантів: дивіться відео
Що відбувається на окупованій Луганщині
- На тимчасово окупованих територіях загарбникам нагадують, що їм не раді. Так, на Луганщині підірвали автомобіль високопосадовців "МВС ЛНР". Їх госпіталізували. За наявною інформацією, сталося це на одному з блокпостів у Кремінній. Там спалахнув УАЗ "Патріот". За кермом автівки перебував підполковник поліції Владімір Пахоленко. Він же – так званий "заступник начальника". З ним у транспортному засобі був підполковник поліції Олег Шумілов – так званий "заступник міністра".
- На Луганщині також діє рух спротиву. Окупанти постійно нарікають на те, що "партизанщина йде повним ходом". Наші земляки від усього серця пригощають партизанів пельменями з отрутою та голками, енергетиками із сіркою. Також обдаровують запальничками, які вибухають. Але і це не все. Скаржаться вороги, що іноді цілі сім'ї разом із дітьми б'ють по позиціях окупантів, озброївшись легкими мінометами.
- В тимчасово окупованому Луганську пішов "на концерт Кобзона" колишній "керівник народної міліції" Міхаїл Філіпоненко. Російські окупанти заявили про його "трагічну загибель". Глава Луганської ОВА заявив, що в машині колаборанта спрацювала вибухівка. Український журналіст Денис Казанський написав, що російський окупант Єгор Гузенко у своєму телеграм-каналі зазначив, що колаборанта Філіпоненка могли підірвати свої.