Палало потужно: у тимчасово окупованому Луганську вночі спалахнула нафтобаза

У тимчасово окупованому Луганську вночі 4 грудня сталася "бавовна". Там спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Очевидці також зазначили, що нафтобазу буцімто атакували безпілотники, передає 24 Канал.

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У Луганську горіла нафтобаза

Жителі Луганська розповіли, що спочатку у місті пролунав потужний вибух, після чого у небо піднявся густий стовп чорного диму. Зрештою стало відомо, що спалахнув один із резервуарів місцевої нафтобази.

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Російські пропагандисти стверджували, що їхня сумнозвісна протиповітряна оборона начебто збила безпілотники. Водночас цей факт не відкидає наявність пожежі на нафтобазі.

У Луганську горіла нафтобаза / Фото з місцевих телеграм-каналів

Росіяни у своєму пропагандистському дусі традиційно звинуватили у "причетності до атаки Збройні Сили України". Водночас стало відомо, що внаслідок пожежі на нафтобазі буцімто 6 людей зазнали поранень.

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Український журналіст Денис Казанський відзначив, що вибухи у Тимчасово окупованому Луганську пролунали у момент, коли росіяни завдавали ударів по Україні безпілотниками типу "Шахед". Казанський припустив, що пожежа могла спалахнути, бо "якийсь "Шахед" вочевидь збився з курсу".

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