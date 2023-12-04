Палало потужно: у тимчасово окупованому Луганську вночі спалахнула нафтобаза
У тимчасово окупованому Луганську вночі 4 грудня сталася "бавовна". Там спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Очевидці також зазначили, що нафтобазу буцімто атакували безпілотники, передає 24 Канал.
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У Луганську горіла нафтобаза
Жителі Луганська розповіли, що спочатку у місті пролунав потужний вибух, після чого у небо піднявся густий стовп чорного диму. Зрештою стало відомо, що спалахнув один із резервуарів місцевої нафтобази.
До Луганська завітала "бавовна": дивіться відео
Російські пропагандисти стверджували, що їхня сумнозвісна протиповітряна оборона начебто збила безпілотники. Водночас цей факт не відкидає наявність пожежі на нафтобазі.
У Луганську горіла нафтобаза / Фото з місцевих телеграм-каналів
Росіяни у своєму пропагандистському дусі традиційно звинуватили у "причетності до атаки Збройні Сили України". Водночас стало відомо, що внаслідок пожежі на нафтобазі буцімто 6 людей зазнали поранень.
У Луганську внаслідок пожежі є постраждалі: дивіться відео
Український журналіст Денис Казанський відзначив, що вибухи у Тимчасово окупованому Луганську пролунали у момент, коли росіяни завдавали ударів по Україні безпілотниками типу "Шахед". Казанський припустив, що пожежа могла спалахнути, бо "якийсь "Шахед" вочевидь збився з курсу".
Раніше вибухи лунали на аеродромі у Луганську
- Україна 17 жовтня вперше використала ракети ATACMS на фронті. Ними уразили аеродроми у Бердянську та Луганську, де знищили 9 російських вертольотів, установку ППО та склад боєприпасів.
- Зрештою стало відомо, що внаслідок удару були знищені 7 гелікоптерів Ка-52 "Алігатор" і два вертольоти Мі-8. Суттєвих пошкоджень зазнали ще 15 вертольотів росіян.
- Крім того, у мережі з'явилися фото з наслідками атаки по аеродрому у Луганську. На кадрах можна побачити численні вирви на летовищі.