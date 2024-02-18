На Луганщині російський пілот спрямував підбитий літак на село з мирними жителями: разючі кадри

Російські загарбники продовжують вражати своїм цинічним та незграбним ставленням до українців на окупованих територіях. Так, в Луганській області російський пілот спрямував підбитий літак на село з мирними жителями.

Це повітряне судно окупантів впало на вулицю, де проживали цивільні. Наразі точна кількість жертв внаслідок цієї авіакатастрофи на тимчасово окупованій території Луганської області – невідома.

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Росіянин спрямував підбитий літак на мирне українське село

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив, що пілот російського винищувача 17 лютого скинув декілька керованих авіаційних бомб на позиції українських оборонців.

Однак після того, як літак окупанта вразили, то пілот-росіянин почав думати винятково про себе, керуючи пошкодженим повітряним судном.

Тому спрямував літак не в поля і ліси, а в населені пункти Антрацитівської громади на окупованій Луганщині,

– розповів глава ОВА.

Лисогор також зауважив, що жителі села Дякове, розташованого за 10 кілометрів від кордону з Росією, побачили, як цей російський винищувач вбиває цивільних. Зокрема, повітряне судно, за словами очевидців, впало на вулицю, де "мешкає Любов Миколаївна".

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У росіян стався справжній "літакопад"

Українські військові 17 лютого на Східному напрямку успішно знищили одразу три російських літаки. Мовиться про бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35, які вдалося збити під час їхніх ударів керованими авіаційними бомбами по населених пунктах нашої держави й позиціях Сил оборони.

Наступного дня командувач Повітряних сил Микола Олещук відзвітував, що воїнам повітряного командування "Схід" вдалося збити ще один винищувач. Мовиться про бомбардувальник Су-34. Олещук подякував українським захисникам за влучну роботу.

Водночас керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук зазначив, що збиття 4 російських літаків матиме позитивний вплив на український фронт. Адже вдалося зупинити численні літаковильоти окупантів на обстріли позицій наших захисників.