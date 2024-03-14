Росіяни скаржаться на обстріл їхнього полігону в Луганській області: є ліквідовані
Російська армія ніколи не почуватиметься "по-домашньому" та "як вдома" на тимчасово окупованій території нашої держави. Цього разу прилетіло по окупантах у Луганській області.
Зокрема, внаслідок атаки на російський полігон є загиблі та поранені серед солдатів. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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У Луганській області стався приліт по полігону окупантів
Російські журналісти повідомили, що, за попередніми даними, 3 невстановлені ракети (імовірно, HIMARS) атакували військовий полігон в районі тимчасово окупованого села Трьохізбенка Луганської області вранці 13 березня.
По росіянах ударили на території тимчасово окупованої Луганської області / Фото з російських телеграм-каналів
Росіяни стверджують, що внаслідок атаки загинули щонайменше 10 військовослужбовців окупантів. Наразі точна кількість "двохсотих" та "трьохсотих" після атаки по полігону в тимчасово окупованій Луганській області – невідома.
У росіян шалені втрати на фронті
- У Генштабі ЗСУ в останньому звіті 14 березня повідомили, що російська армія за попередню добу втратила ще 970 одиниць особового складу. Таким чином загальна кількість втрат з моменту повномасштабного вторгнення російської армії у нашу країну склала 427 840 осіб.
- Крім того, на фронті ворог втратив ще 5 танків, 17 бойових броньованих машин та 11 артилерійських систем. Ба більше, росіяни лишилися без 2 засобів протиповітряної оборони, 27 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 9 одиниць спеціальної техніки.
- Генштаб також повідомили, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну ракету.
- Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу противника.
- До цього в Івановській області 12 березня розбився військово-транспортний літак Іл-76. Як пишуть у російських ЗМІ, на борту було 16 осіб – усі вони загинули на місці.
- За попередньою інформацією, причиною падіння стала технічна несправність. Росіяни також писали, що літак намагався повернутися на летовище, з якого злетів, але зрештою не зміг.