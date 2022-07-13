У Луганську "бавовна": окупанти кажуть про ППО, соцмережі – про потужну серію вибухів на складах
У Луганську знову лунають вибухи. Ймовірно, детонує зброя окупантів на складах.
Натомість російська пропаганда повідомляє, що нібито працює ППО. Та навіть росіяни у це вже не вірять.
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У Луганську люди чули вибухи
Місцеві жителі в Луганську повідомили про серію вибухів у місті. Найбільш ймовірно, у ворога знову палають склади.
У телеграм-каналах пишуть, що вибухи лунають в промзоні Луганська. Чутно також детонацію боєкомплектів.
У Луганську знову "бавовна": дивіться відео
Горіння складу окупантів у Луганську: дивіться відео
Натомість російська пропаганда пише, що нібито на околицях Луганська "працює ППО". За даними окупантів, вони нібито збили "Точку-У".
Проте брехні пропагандистів не вірять навіть самі росіяни та пишуть про це в коментарях. Вони зрозуміли, що найімовірніше – це ЗСУ атакували російський склад зі зброєю американською ракетною артилерійською системою HIMARS.
Росіяни не вірять брехні пропагандистів та пишуть в коментарях правду / Скриншот 24 каналу
Окрім того, люди згадали й нещодавню брехню окупантів про те, що нібито вибухи на складах боєприпасів у Новій Каховці на Херсонщині – це "детонує селітра". Цю історію пригадав і Денис Казанський.
У Луганську знову вибухає селітра! І навіщо тільки росіяни так багато її завезли,
– зіронізував Казанський.
Згодом російські пропагандисти таки визнали, що декілька українських ракет при обстрілі Луганська досягли мети.
Вибухи на складах в Луганську: дивіться відео
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Коротко про вибухи на складах росіян у Новій Каховці
- 11 липня у Новій Каховці, що на Херсонщині, ЗСУ атакували склад росіян з боєприпасами. Там почалась пожежа, почали детонувати боєприпаси.
- Речник Одеської ОВА Сергій Братчук підтвердив, що наші військові завдали удару по російському складу боєкомплектів. росія ж повідомила, що нібито вибухнула та почала "детонувати селітра".
- 12 липня херсонський активіст Володимир Молчанов розповів, що місцеві розуміють, що то були склади боєкомплектів і не вірять брехні окупантам. Також для них є очевидним, що це не селітра.
- Навіть колаборанти про "селітру" нічого не кажуть, бо навіть з вибуху на відео зрозуміло, що це були склади боєкомплектів. Селітра не спричинила б серії окремих вибухів такої сили.
- За даними журналіста Даниса Казанського, "селітра" протягом останнього тижня вибухала на складах боєприпасів ворога орієнтовно 15 разів.
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