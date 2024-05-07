У Луганську приліт по нафтобазі російських окупантів: почалася сильна пожежа
Пізно ввечері 7 травня стало відомо про удар по об'єкту загарбників у Луганську. В мережі публікують "гарячі" кадри.
У тимчасово окупованому Луганську палає нафтобаза. Повідомлялося про декілька вибухів і пожежу.
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В Луганську палає нафтобаза
Пізно ввечері 7 травня у тимчасово окупованому Луганську пролунало кілька вибухів. Згодом в телеграм-каналах писали про удар по нафтобазі в місті. Зазначається, що там почалася сильна пожежа.
Ватажок так званої "ЛНР" заявив про обстріл нафтобази, розташовану в межах Луганська. Гауляйтер зазначив, що на місці пожежі працюють співробітники МНС.
В мережі оприлюднили кадри того, як палає об'єкт окупантів.
Горить об'єкт російських окупантів: дивіться відео
Палає ворожий об'єкт в тимчасово окупованому Луганську: дивіться відео
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