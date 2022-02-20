У Луганську бойовики забирають чоловіків з вулиць і саджають в автобуси, – соцмережі

Російські найманці на Донбасі продовжують вести підривну пропагандистську діяльність. З'явилась інформація, що чоловіків у Луганську забирають просто з вулиць.

Окупанти поширюють фейки про те, що Україна збирається йти в "наступ". Людей залякують, дезінформують і оголосили так звану "мобілізацію" для чоловіків.

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Забирають на вулиці і саджають в автобуси

У соцмережах поширюються відео та фото того, що відбувається в окупованому Луганську.

Пояснюють, що так звана "військова комендатура бойовиків" підходить до чоловіків просто на вулиці. Їх забирають і саджають в автобуси. Таке відбувається у кількох частинах міста, зокрема, й у центрі.

Що відомо про "мобілізацію" від бойовиків

Проросійські бойовики на окупованому Донбасі оголосили "мобілізацію" для чоловіків від 18 до 55 років. Окупанти також надсилають мешканцям ОРДЛО телефонні повідомлення про необхідність прибуття до військкоматів, інакше погрожують криміналом.

Ватажки бойовиків на Донбасі видали скандальний указ, яким дозволили забирати у мирних мешканців автомобілі та майно. Все це мають використати на потреби "оборони".

До того ж вони оголосили загальну "евакуацію" для людей. Їх почали вивозити у Ростовську область Росії, залякуючи "наступом" України.

"Евакуація" на окупованому Донбасі: дивіться відео