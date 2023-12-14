Ключову роль грають 2 фактори: для чого Лукашенко поїхав у турне Африкою
Олександр Лукашенко навідався до кількох країн Африки. Він уже був в Об'єднаних Арабських Еміратах, Кенії та Екваторіальній Гвінеї. Напередодні білоруський диктатор приїжджав і до Сі Цзіньпіна у Китай.
Такі часті подорожі Лукашенка, звісно, не є випадковістю. Вони мають на меті досягнути кількох цілей. Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко.
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Для чого Лукашенкові Африка
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, починаючи з 9 грудня, відправився у турне африканськими країнами.
Є два фактори, яку в цьому грають ключову роль. Насамперед ми бачимо реалізацію кампанії, яку умовно можна назвати "Лукашенко і його сини". Минулого тижня Лукашенко зустрічався з президентом ОАЕ, на ньому були присутні його старший син Віктор та молодший Микола, і нікого з правління,
– зауважив Павло Латушко.
Розмова була про фінансові збереження, які триває Лукашенко в Об'єднаних Арабських Еміратах через підставні обличчя. Цей підтверджує багато аналітиків, що в ОАЕ зберігається не один мільярд доларів.
"В африканських країнах Лукашенка цікавить видобуток корисних копалин: золото, діаманти, нафта. Тобто все те, що ліквідне і на чому можна заробити", – наголосив Латушко.
До того ж в Еміратах зареєстрована компанія Aftrade DMCC, яку пов'язують з наближеними до Лукашенка людьми. Мовиться про Віктора Шеймана – колишнього держсекретаря Радбезу Білорусі та бізнесмена Олександра Зінгмана. Через цю компанію вони контролюють поставки білоруської техніки на африканський ринок.
"Другий фактор – Лукашенкові потрібно показати світу, що він чогось вартий. Він фактично злітав на вечерю до президента Кенії, замість того, щоб їхати до Вашингтону, Брюсселю, Берліну", – додав Латушко.
Лукашенко був у Китаї: що відомо
- Незаплановано 3 грудня до Пекіну прилетів Олександр Лукашенко. Наступного дня у нього з лідером КНР Сі Цзіньпіном відбулися переговори.
- Згодом стало відомо, що диктатори обговорювали питання торговельно-економічного, інвестиційного та міжнародного співробітництва між країнами.
- За результатами перемовин, Сі Цзіньпін відзначив позитивну динаміку у відносинах між Китаєм та Білоруссю. Щобільше, Сі заявив, що Лукашенкові вдалося "зберегти соціальну гармонію та стабільність" у Білорусі. Натомість Лукашенко назвав лідера КНР "своїм другом.