Ключову роль грають 2 фактори: для чого Лукашенко поїхав у турне Африкою

Олександр Лукашенко навідався до кількох країн Африки. Він уже був в Об'єднаних Арабських Еміратах, Кенії та Екваторіальній Гвінеї. Напередодні білоруський диктатор приїжджав і до Сі Цзіньпіна у Китай.

Такі часті подорожі Лукашенка, звісно, не є випадковістю. Вони мають на меті досягнути кількох цілей. Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко.

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Для чого Лукашенкові Африка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, починаючи з 9 грудня, відправився у турне африканськими країнами.

Є два фактори, яку в цьому грають ключову роль. Насамперед ми бачимо реалізацію кампанії, яку умовно можна назвати "Лукашенко і його сини". Минулого тижня Лукашенко зустрічався з президентом ОАЕ, на ньому були присутні його старший син Віктор та молодший Микола, і нікого з правління,

– зауважив Павло Латушко.

Розмова була про фінансові збереження, які триває Лукашенко в Об'єднаних Арабських Еміратах через підставні обличчя. Цей підтверджує багато аналітиків, що в ОАЕ зберігається не один мільярд доларів.

"В африканських країнах Лукашенка цікавить видобуток корисних копалин: золото, діаманти, нафта. Тобто все те, що ліквідне і на чому можна заробити", – наголосив Латушко.

До того ж в Еміратах зареєстрована компанія Aftrade DMCC, яку пов'язують з наближеними до Лукашенка людьми. Мовиться про Віктора Шеймана – колишнього держсекретаря Радбезу Білорусі та бізнесмена Олександра Зінгмана. Через цю компанію вони контролюють поставки білоруської техніки на африканський ринок.

"Другий фактор – Лукашенкові потрібно показати світу, що він чогось вартий. Він фактично злітав на вечерю до президента Кенії, замість того, щоб їхати до Вашингтону, Брюсселю, Берліну", – додав Латушко.

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