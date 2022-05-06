Лукашенко боїться власного населення, – політолог

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко в інтерв'ю іноземним ЗМІ заявив, що Білорусь "не має наміру брати участь у "спеціальній операції" збройних сил Росії в Україні".

Схоже, Лукашенко просто боїться свого ж населення. Про це 24 каналу сказав політолог Олещук.

Увага Немає ознак, що Білорусь планує стати активним учасником війни в Україні, – Пентагон

Як він пояснив, про це свідчать і тоталітарні зміни в законодавстві Білорусі. Адже навіть за намір організовувати теракти збираються розстрілювати й використовувати військову техніку проти мирних демонстрацій.

Я думаю, що він боїться власних громадян,

– вважає Олещук.

Тим паче, Лукашенко бачить, що батальйон імені Кастуся Калиновського успішно воює на боці України. І хто знає, де він буде завтра.

Лукашенко втратив свої позиції

Якщо проаналізувати все те, що наговорив Лукашенко, то він збирається зробити "черговий фінт". Це не вперше для політичної діяльності білоруського диктатора.

Він дуже тривалий час намагався грати у гру, начебто він такий собі посередник між Росією та Заходом. Однак цю позицію він уже втратив,

– пояснив політолог.

Знову ж таки, Лукашенко забезпечував постачання до Росії санкційних товарів і добре на цьому заробляв. Разом з тим хотів довести усім, що не є маріонеткою Путіна. Однак цього разу Лукашенку це абсолютно не допоможе, вважає політолог.

Чи братиме Білорусь участь у війні офіційно