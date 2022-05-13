Лукашенко буде залежним від Києва, а не Москви, – Фейгін

Попри неофіціну участь Білорусі у війні проти України на боці Росії, вже невдовзі самопроголошений президент Олександр Лукашенко буде боятись, щоб Україна не помстилась.

Таку думку висловив російський опозиційний правозахисник Марк Фейгін. Про це він ексклюзивно сказав 24 каналу.

Увага Бєлгороду приготуватись, – радник глави МВС пригрозив росіянам

За його словами, якщо Україні вдасться відстояти свій суверенітет та незалежність на просторах таких країн як Молдова, Білорусь і деяких інших, то Китай також перейде на наш бік.

Тоді Лукашенко буде набагато більше залежати від Києва, ніж від Москви. Він буде боятись, щоб часом Україна не надіслала танки, щоб помститись Лукашенку,

– вважає Фейгін.

Разом з тим, він переконаний, що Росія уже зазнала поразки неймовірних масштабів.

Лукашенко буде боятись, щоб Україна не помстилась, – Фейгін: дивіться відео

Чи є загроза для України з Білорусі: що треба знати

Вже незабаром Володимир Путін вкотре планує зустрітися із Олександром Лукашенком. Ймовірно, що глава Кремля намагатиметься знову втягнути Білорусь у війну.

Тому з Півночі досі залишається загроза для нашої держави. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов. Він також вважає, навіть якщо Лукашенко дасть Україні якісь гарантії невтручання, то все одно йому не можна вірити.

Інші експерти теж вважають, що унеможливлювати вторгнення в Україну зі сторони Білорусі не можна. Поки Лукашенко при владі – ризики можуть бути.

Тим часом Білорусь розгорнула сили спецоперацій на кордоні з Україною.

10 травня міністерство оборони Білорусі повідомило, що, мовляв, треба реагувати на війська України, які перебувають біля південного білоруського кордону. Саме через це їхній генштаб дав наказ на розгортання сил спецоперацій.

Утім в МВС кажуть, що те, що Лукашенко накаже своїм військовим наступати – малоймовірно.

У тому ж Міністерстві внутрішніх справ України вважають, що нам вторгнення Білорусі навіть вигідне на стратегічному рівні.

Тим часом – чи можливий окремий наступ з Придністров'я: дивіться відео