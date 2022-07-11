лукашенко був в істериці, коли почув, що білоруси-добровольці з України підуть на білорусь

Добровольці із білорусі, які зараз є частиною ЗСУ неодноразово наголошували, що опісля перемоги України повернуться додому, аби звільнити країну від режиму. лукашенко справді цього дуже боїться, після таких заяв навіть нараду зібрав, де і проговорився.

Про це 24 каналу розповів керівник та засновник Telegram-каналу "Белорускі Гаюн" Антон Мотолько. Він також зазначив, що є кілька причин, які дуже лякають лукашенка.

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"Мало хто із загальної кількості білорусів, справді розуміє, що бомбардування військових об’єктів на території Білорусі, чи влучання у Мозирський нафтопереробний завод – це абсолютно реальна річ", – говорить Антон Мотолько.

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За його словами, білоруси справді не усвідомлюють, що лукашенко втягнув країну у війну.

"Я дуже вдячний Україні та українцям, що все ще не було рішення про атаку білоруської території, бо це точно потягно б за собою цивільні жертви", – додає Мотолько.

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Лукашенко також боїться і достатньо серйозно впав у істерику, коли білоруські добровольці заявили, що опісля перемоги в Україні, вони повернуться звільняти білорусь,

– переконаний керівник проєкту "Белорускі Гаюн".

По суті, практично уся активність на півдні білорусі, новостворений південний округ та "народне ополчення", це ніщо інше, як робота із "диверсантам", резюмує Мотолько.

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