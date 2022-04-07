Лукашенко хоче, щоб Зеленський і Путін взяли його з собою на переговори

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна хоче брати участь у переговорах Росії та України щодо завершення війни.

Про це сам Лукашенко заявив на засіданні Ради безпеки країни, сказав міністр закордонних справ Володимир Макей.

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Він вважає, якщо ця війна "за парканом його країни" і Білорусь "вв'язали в це", то вони нібито мають повне право бути присутніми на переговорах.

Ба більше, переконаний, що "жодних сепаратних за спиною Білорусі домовленостей не може бути", оскільки війна також й серйозно впливає на ситуацію в Білорусі.

Не може бути переговорів без участі Білорусі. Якщо ви нас ув'язали в це, насамперед, західні країни, то на цих переговорах, певна річ, має прозвучати позиція Білорусі,

– заявив Лукашенко.

Макей додав, що Україні та Росії повідомили про те, що вони вважають за необхідне брати участь у переговорах. Крім цього, "як один із слов'янських народів" Білорусь вимагатиме для себе "гарантій безпеки".

Роль Білорусі у війні Росії проти України

Попри те, що режим Лукашенка офіційно не оголосив війну Україні, з території Білорусі російська армія б'є авіацією та ракетами по мирних містах України.

Також у Білорусь постійно перекидаються і дислокуються війська Росії.

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Лукашенко також анонсував, що його нова зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться "найближчим часом".