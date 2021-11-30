Лукашенко може запропонувати Путіну повернути в Білорусь ядерну зброю

30 листопада 2021 , 16:16
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Джерело:

24 канал

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко не виключає розміщення в Білорусі російської ядерної зброї. Зокрема, за умови, якщо аналогічні системи Північноатлантичного альянсу перебуватимуть у Польщі.

Тоді Лукашенко запропонує президенту Росії Володимиру Путіну розмістити в себе ядерну зброю. Про це він сказав в інтерв'ю пропагандисту Дмитру Кисельову.

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Про яку ядерну зброю мовиться

Лукашенко зазначив, що вони з Путіним домовляться, яку саме зброю розмістять.

Та ядерна зброя, яка буде найбільш ефективною при такому зіткненні. Я ж недаремно сказав: ми на території Білорусі до цього готові,
– сказав політик.

Також він назвав себе "дбайливим господарем", зауваживши, що у країні залишилась інфраструктура для ядерної зброї часів СРСР.

"Усі сараї стоять на місці", – резюмував Лукашенко.

Що цьому передувало

  • У листопаді генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ядерну зброю НАТО можуть розмістити у Східній Європі. Однак лише за умови, що Німеччина відмовиться від неї.
  • До речі, у Кремлі на таку заяву відреагували досить різко. Почали торочити, що це, мовляв, порушення договорів.
  • Ще у травні 2020 року посол США у Польщі Джорджетт Мосбахер припустила, що Польща могла б розмістити на своїй території ядерну зброю США.
Автор: Ольга Музика