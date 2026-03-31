Після візиту до КНДР: політолог припустив, із чим Лукашенко приїде до Трампа
- Дональд Трамп запросив Олександра Лукашенка на засідання Ради миру після звільнення частини політв'язнів у Білорусі.
- Політолог Ігор Чаленко вважає, що Лукашенко може прагнути просувати економічні інтереси Мінська або виконувати роль, визначену Кремлем.
Дональд Трамп заявив, що чекає Олександра Лукашенка на наступному засіданні так званої Ради миру після звільнення частини політв'язнів у Білорусі. Такий сигнал із Вашингтона звучить суперечливо, бо Лукашенко залишається союзником Кремля, а після поїздки до КНДР лише публічно підкреслив близькість до авторитарного блоку.
Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в ефірі 24 Каналу припустив, що Лукашенко може їхати до США не лише заради символічного контакту. За його словами, за цією історією можуть стояти і спроба проштовхнути економічні інтереси Мінська, і окрема роль, яку для нього може готувати Кремль.
Лукашенко хоче розблокувати продаж білоруського калію
За цією можливою зустріччю Чаленко передусім бачить не політичне потепління, а прагматичний інтерес Мінська. Йдеться про спробу знову вивести на зовнішні ринки білоруські калійні добрива, продаж яких уперся і в санкції, і в проблеми з логістикою.
До слова: Дональд Трамп заявив, що очікує зустрічі з Лукашенком на наступному засіданні Ради миру. За його словами, після контактів американської сторони з Мінськом вдалося домогтися звільнення сотень політичних в'язнів. Трамп окремо подякував Лукашенку за ці кроки.
Контакт із Вашингтоном може бути потрібен Лукашенку не як жест, а як спроба вибити для себе економічне послаблення.
Якщо говоримо безпосередньо про Лукашенка, то ясно, що мова тут іде більше все ж таки про економіку, про Білоруськалій, про намагання організувати розблокування продажу калійних добрив на світовому ринку,
– припустив Чаленко.
Але навіть у такому сценарії Мінськ сам нічого не вирішує. Для нормального експорту потрібен доступ до портів, а тут Лукашенко впирається вже не тільки в санкції, а й у позицію сусідніх країн Євросоюзу. Тобто можливий діалог із Трампом для нього має сенс лише тоді, якщо за ним стоятиме спроба вплинути ще й на європейський напрямок.
Тільки тут же є нюанс. Треба ж, щоб був доступ до порту. А ми ж знаємо, що є санкції, і заборонено безпосередньо через Польщу і Литву,
– наголосив політолог.
Тому поїздка до США, якщо вона справді відбудеться, для Лукашенка виглядає не як дипломатичний прорив, а як спроба знову заробляти на одному з ключових для Білорусі експортних товарів.
Після КНДР Лукашенка важко відривати від Москви
Чаленко не вірить у версію, що Вашингтон таким чином намагається відірвати Лукашенка від Росії чи Китаю. Після поїздки до КНДР і публічних реверансів у бік Пхеньяна така логіка виглядає ще слабшою.
До уваги! Під час візиту до КНДР Лукашенко обмінявся подарунками з Кім Чен Ином і взяв участь у переговорах та публічних заходах. З білоруського боку Кім отримав гвинтівку, пояс, алкоголь, солодощі та інші подарунки, а від північнокорейського лідера Лукашенко привіз вазу з портретом, шаблю і золоту монету. Обидві сторони також публічно хвалили політичний курс одна одної.
Замість дистанціювання від авторитарного блоку Лукашенко знову показав, де саме він стоїть.
Ми ж побачили, як він поїхав одразу до Ким Чен Ина і розказував, які молодці північнокорейці, що воюють проти України. Це ж абсурд тотальний,
– наголосив Чаленко.
На його думку, Лукашенко далі лишається частиною тієї ж осі, в якій ключову роль відіграє Кремль. Ідеться не про самостійну гру Мінська, а про участь у спільному авторитарному контурі, який відкрито працює проти України та Заходу.
Білорусь, хай і в другій лізі, але частина цієї нової осі зла,
– сказав політолог.
Можлива зустріч із Трампом виглядає не спробою змінити курс Лукашенка, а ризиком дати йому ще один майданчик для легітимації, не змінюючи при цьому його реальної ролі в російській політиці.
Білорусь готують як плацдарм проти НАТО
Найбільшу проблему Чаленко бачить у тому, що загравання з Лукашенком б'є по спільній лінії Заходу щодо союзників Кремля. На його думку, такі сигнали з Вашингтона не послаблюють зв'язок Мінська з Москвою, а лише створюють зайву плутанину там, де позиція мала б бути чіткою.
Це дуже серйозний цвях у єдність західної антипутінської коаліції. Не можна загравати безпосередньо з Лукашенком,
– наголосив Чаленко.
Після розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі, говорити про нейтральну роль Мінська вже немає підстав. Білорусь дедалі глибше вбудовують у воєнні плани Кремля, і це стосується вже не лише України.
Після тактичної ядерної зброї російської на території Білорусі, після Орєшніка і всього іншого, ну а де тут баланс? Це не баланс. Білорусь готують і далі як плацдарм для наступу проти країн НАТО,
– сказав політолог.
Лукашенко не виходить із російської орбіти, а далі лишається частиною тієї схеми, яку Москва вибудовує і проти України, і ширше проти Заходу.
Що відомо про нові зовнішні маневри Лукашенка?
- У США останнім часом дедалі активніше виходять на контакт з Олександром Лукашенком. Микола Маломуж вважає, що Дональд Трамп намагається втягнути білоруського правителя у власну орбіту впливу, як раніше Вашингтон пробував діяти з іншими авторитарними лідерами. Сам Лукашенко, за його словами, теж бачить у цьому шанс на випадок, якщо Росія почне слабшати, і намагається підготувати собі запасний вихід.
- Павло Латушко вважає, що поїздка Лукашенка до КНДР мала не лише символічний, а й політичний зміст. На його думку, білоруський правитель намагався показати свою зовнішньополітичну вагу і привернути до себе увагу, бо зазвичай його міжнародні контакти обмежуються Росією.