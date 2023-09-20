Мета Лукашенка посіяти ворожнечу між Білоруссю та Польщею, – Латушко

У неділю, 17 вересня, Олександр Лукашенко виступив з промовою з нагоди так званого "Дня народної єдності" Білорусі. У цьому виступі варто звернути увагу на цікаву деталь.

Уперше за роки президентства білоруський диктатор промовив найбільш антипольську промову. Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко, зауваживши, що наративи пов'язані з історією та сучасністю.

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Лукашенко сіє ворожнечу проти Польщі

За словами Латушко, самопроголошений майже звинуватив Польщу у геноциді, який буцімто держава проводила проти Білорусі. Зауважимо, Лукашенко намагається трактувати історію у власних інтересах.

Головна мета Лукашенка – посіяти ворожнечу між Білоруссю та Польщею. Тому він знищує польські кладовища в Білорусі. Відбувається антипольська позиція. Взагалі прийнята на рівні КДБ (Комітет державної безпеки – 24 Канал) та погоджена з Лукашенком антипольська програма по комплексу заходів, зокрема боротьба з картою поляків,

– наголосив Латушко.

Білоруси розділені на два табори

Латушко зауважив, що Лукашенко – пропагандист. Диктатор ніде не говорить про 2022 рік, а саме: що він надав Росії територію своєї країни для агресії, що з Білорусі летіли ракети та винищувачі, що білоруси виготовляють зброю та навчають мобілізованих. Лукашенко усюди продає тезис – "Ми за мир", забуваючи перші сторінки історії.

Наразі білоруське суспільство розділене: меншість вважає, що війни немає зовсім, а більшість – "Нет войне". Завдання Лукашенка змінити цей баланс, аби більшість білорусів думали, що війни нема. А також показати, що вини білоруського диктатора у цьому немає.

Варто зосередитися на ролі режиму Лукашенка у війні

На думку Латушко, Лукашенку в цьому допомагає міжнародна спільнота. Адже майже ніде не фігурує "роль режиму Лукашенка в агресії", немає політичних та правових оцінок.

Латушко припустив, що Лукашенко намагається посіяти ворожнечу між Білоруссю та Польщею: дивитися відео

До прикладу, у першій резолюції 1974 року Генасамблеї ООН 3318 чітко формулюється "надання території являється актом агресії". Зауважимо, що коли почалася друга фаза російсько-української війни в резолюції Генасамблеї ООН не згадується про роль режиму Лукашенка.

Також нещодавно у Ризі відбувся саміт ЄС на рівні міністрів юстиції, на якому мовилося про агресію Білорусі та жодного слова не сказано про режим Лукашенка.

Для нас, демократичних сил та Об'єднаного перехідного кабінету – це ключове питання. Він повинен відповідати, він скоїв злочин, він вважається зрадником білоруського народу. Це людина, яка втягнула Білорусь у цю війну, тому він повинен нести за це відповідальність,

– зауважив Павло Латушко.

Світу варто об'єднатися та сфокусуватися на ролі Лукашенка у російсько-українській війні.

Участь Білорусі у війні проти України