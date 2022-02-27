Лукашенко обіцяв не пускати: у мережі показали запуск ракети з Монзиря

Олександр Лукашенко вкотре збрехав. Він обіцяв, що під час переговорів України з Росією всі ракети, розміщені на території Білорусі, залишаться на землі. Однак ракету запустили з Монзиря.

Відео запуску ракети опублікували у мережі. Мовиться, що це сталося 28 лютого о 00:08 за мінським часом.

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Випущено ракету. Мозир, 28.02, 00:08 за мінським часом. Лукашенко тим часом заявляв, що на час переговорів не буде випущено жодну ракету з білоруської території,

– мовиться у повідомленні.

Лукашенко 27 лютого зателефонував українському лідеру Володимиру Зеленському.

Вони домовилися про переговори України з Росією на українсько-білоруському кордоні. Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що під час процесу візиту української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на території Білорусі, залишаться на землі.

У мережі показали запуск ракети з Монзиря: дивіться відео

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