Лукашенко грає з вогнем: чим для нього можуть обернутися спроби обманути Путіна

Алєксандр Лукашенко останнім часом робить гучні заяви щодо війни між Росією та Україною. Він зазначив, що нібито перекинув третину білоруської армії на кордон з Україною, адже Київ там зосередив 120 тисяч свого війська.

Проте заяви Лукашенко спростовує ДПСУ, де наголошують, що його слова не мають нічого спільного з реальністю. На думку заступника керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління Павла Латушка, яку він висловив 24 Каналу, самопроголошений президент Білорусі обдурює Путіна.

Дивіться також Лукашенко цинічно заявив, що в Україні б "дуже зраділи", якби Росія застосувала ядерну зброю

Фейкові історії

Раніше Лукашенко розповідав про нібито збиття 9 серпня частини "українських дронів", які були запущені в повітряний простір Білорусі та Росії. Решта безпілотників, за його словами, була "передана" росіянам.

Лукашенко розповів, що ці "невпізнані НЛО" над територією Білорусі він буцімто "збив" над Могилевською областю, героїчно "захищаючи" Ярославль. Він вже не пам'ятає, скільки їх було – чи то 9, чи то 13, чи то "декілька". Водночас показав лише уламки у лісі, які білоруське КДБ само ж там і розкидало,

– припустив опозиціонер.

Водночас росіяни, які є головними союзниками Білорусі, не заявили про те, що ці дрони були збиті у повітряному просторі Росії, з їхнього боку не було жодних повідомлень про це.

Все це фейкові історії, якими Лукашенко намагається задурити Путіна. Тому самопроголошений президент Білорусі грає з вогнем, і це йому може повернутися у 2025 році, коли в Білорусі мають відбутися президентські вибори

– зауважив Павло Латушко.

Під час президентської виборчої кампанії в Білорусі Лукашенко, на думку опозиційного політика, спробує знову "переобратися".

Тоді в колоді карт Кремля з'явиться карта, в якій буде не обов'язково зазначено ім'я Лукашенко, а можливо зовсім іншого кандидата. І таких карт у російської влади вже дуже багато,

– додав він.

До слова, опозиційний телеграм-канал "Беларускі Гаюн" спростував заяву Лукашенко щодо "українських дронів" в повітряному просторі Білорусі. За інформацією моніторингової групи, 9 серпня 2024 року, під час вильотів білоруської авіації жодних дронів чи безпілотників виявлено не було.