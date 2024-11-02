Залякує: Лукашенко намагається хитро розіграти антиросійську карту

Чергові вибори президента Білорусі відбудуться 2025 року. Самопроголошений президент Алєксандр Лукашенко будь-що хоче втриматися при владі. Водночас розуміє, що повна залежність від Росії ускладнює ситуацію для нього. Тож, він вирішив публічно дистанціюватись від Кремля.

Про хитрий план 24 Каналу розповів російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов, наголосивши на тому, що це дуже складне завдання. Адже по-справжньому дистанціюватись від Росії Лукашенко не планує.

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Прагне розіграти "антиросійську карту"

За словами політтехнолога, нині білоруський диктатор стоїть на роздоріжжі. Він має, зберігаючи лояльність до Владіміра Путіна, спробувати "зберегти обличчя" в очах білорусів. До цього спонукає той факт, що антиросійські настрої в Білорусі дуже сильні на тлі війни Росії в Україні.

Білоруси бачать війну у себе під носом. І Лукашенко хоче цим скористатися, розігравши антиросійську карту. Мовляв, якщо мене не буде, то Росія з вами вчинить так само як з Україною, а я домовлюсь з Путіним, бо маю досвід цього,

– зауважив Галлямов.

Водночас російський опозиційний політтехнолог звернув увагу на те, що Лукашенкові буде вкрай складно налякати Путіним білорусів, та не образити при цьому свого кремлівського покровителя. Тож, не виключений і варіант, що білоруський диктатор може з цим не впоратись.

"Антиросійська карта" в тренді

За словами Аббаса Галямова, так саму "антиросійську карту" нині розігрують проросійські уряди в Грузії та Угорщині. Наполягаючи, що якщо до влади прийде опозиція, то країна посвариться з Путіним і буде війна. А сам Лукашенко змінив риторику і нині вже утримується від категоричних проросійських наративів.

"Якщо раніше він казав про "знаю, откуда начнется наступлєніє", то тепер навпаки заперечує свою причетність. Він щосили намагається останнім часом дистанціюватись від очевидної підтримки Росії", – зазначив Галлямов.

Для подібної поведінки самопроголошеного президента Білорусі російський опозиційний політтехнолог знаходить й інше пояснення. Лукашенко хоче бути посередником між Росією та Україною в діалозі про припинення бойових дій. І саме тому став більш відстороненим і нібито об'єктивним.