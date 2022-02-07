Лукашенко перетворює Білорусь на поліцейську державу, – Жданов про озброєння рятувальників

Олександр Лукашенко заявив, що частині співробітників Міністерства з надзвичайних ситуацій видадуть вогнепальну зброю. У такий спосіб він перетворює Білорусь на поліцейську державу.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу. Такий крок навряд чи підсилить бойову здатність білоруської армії.

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За словами Жданова, Лукашенка має турбувати кількість збройних сил Росії, які входять у Білорусь. При цьому головним питанням буде те, чи повернуться вони після навчань додому.

Росія стягує свої війська та техніку у Білорусь під приводом спільних навчань "Союзна рішучість-2022". Перші підрозділи військ прибули у січні 2022 року.

Як розповів військовий експерт, Лукашенко може озброювати рятувальників, аби у будь-який момент мати змогу протистояти російським збройним силам.

Лукашенко перетворює Білорусь на поліцейську державу. Для того, щоб утримати владу, йому потрібно якомога більше силовиків. Олег Жданов Військовий експерт

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