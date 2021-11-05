Лукашенко підтверджує свій статус злочинця, – білоруський опозиціонер про біженців у ЄС
Джерело:24 канал
Європейські країни все більше страждають від напливу біженців з Білорусі. Це штучно створена ситуація, яку особисто спланував Олександр Лукашенко.
До цього диктатор залучив спеціальні підрозділи силовиків. Таку думку висловив білоруський дипломат, ексміністр культури Білорусі Павло Латушко.
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Латушко про ситуацію на кордоні Білорусі
Метою спецоперації є дестабілізація ситуації на території європейський держав. Такі дії диктора є одним з інструментів відповіді на санкції, які проти нього ввів Євросоюз.
Такими діями він (Лукашенко – 24 канал) ще раз підтверджує свій статус міжнародного злочинця.
Латушко наголосив, що європейським країнам важливо перейти від політичних заяв до реальних дій. "Ми можемо скільки завгодно аналізувати та коментувати, але що з цим робити", – додав він.
На думку білоруського опозиціонера, проти Лукашенка та його союзників необхідно відкрити кримінальні справи. За їхні дії має наступити юридична відповідальність.
Павло Латушко прокоментував наплив білоруських біженців: дивіться відео
Біженці у ЄС: головні новини
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- У вересні 2021 року у країні запровадили режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю через потік мігрантів.
- 16 жовтня на кордоні між Польщею та Білоруссю понад 3 тисяч солдатів охороняли кордон.
- Через це 19 жовтня глави МЗС країн Євросоюзу домовились ввести новий блок санкцій проти режиму Лукашенка.