Лукашенко погрожує, що зупинить постачати енергоресурси для Україні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вкотре цинічно пригрозив Україні. Його заява прозвучала під час інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову.

Лукашенко зухвало припустив, що буде у випадку ескалації конфлікту між Україною та Росією. Мовляв, тоді Білорусь перестане постачати паливо та електроенергію нашій державі, повідомляє 24 канал.

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Якщо ви, Україна, зіткнетеся з Росією, ми будемо не з вами. Ми відріжемо всякі поставки не тільки паливно-мастильних матеріалів, але й електрику,

– пригрозив Лукашенко.

При цьому він додав, що робитимуть це спільно з Росією.

Заяви Лукашенка про Україну

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко насмілився назвати главу нашої держави Володимира Зеленського "безголовим". Але на цьому він не зупинився і продовжив, охарактеризувавши його "аморфним" та залежним від чужої думки.

Також Лукашенко не втомлюється вражати зухвалими заявами про Україну. Нещодавно він сказав, що бачить нашу країну в складі так званої Союзної держави.

Насмілився він і на погрози на адресу України. Самопроголошений президент Білорусі цинічно заявляв, що Мінськ готовий піти на спільні з Москвою військові дії.

Ще одна дивна заява Лукашенка: дивіться відео

За даними консалтингової групи "А-95", минулого року на Білорусь та Росію припало 62% всього українського ринку дизпалива. На кінець лютого енергосистеми України мають працювати ізольовано від Росії та Білорусі.