Лукашенко розуміє, що Путін – його єдина гарантія втриматися при владі, – Вячорка
Олександр Лукашенко закликав Київ до переговорів з Росією, інакше Україна буде повністю знищена. Насправді ці погрози є відображенням страхів самого білоруського диктатора.
Про це 24 каналу розповів білоруський журналіст та опозиціонер Франак Вячорка. За його словами, заява Лукашенка свідчить про його відчай.
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"Разом з Путіним програє і Лукашенко"
Адже самопроголошений президент Білорусі не очікував, що війна в Україні затягнеться надовго. Як зазначив Вячорка, Лукашенко сподівався, що війна в Україні закінчиться бліцкригом і він разом з Путіним пройде парадом Хрещатиком.
Однак Росія програє. Разом з Путіним програє і Лукашенко. Він зараз намагається вхопитися за останню соломинку, якої насправді немає,
– сказав опозиціонер.
Журналіст додав, що з одного боку заяви білоруського диктатора викликають занепокоєння.
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"Страшно від того, що Путін та Лукашенко можуть зробити в останні місяці цієї війни. З іншого боку, його заяви дають надію, що вже незабаром стануться певні зміни," – додав Вячорка.
Як провокації на кордоні повернуться проти Лукашенка
Як зазначив Вячорка, самопроголошений президент Білорусі зараз дуже залежний від російського диктатора.
Лукашенко розуміє, що Путін – це його єдина гарантія втриматися при владі. Адже якщо буде наказ воювати, як тільки у Білорусі почнеться справжня мобілізація, а не її імітація, чи провокації на кордоні, це все повернеться проти Лукашенка,
– наголосив журналіст.
Він додав, що білоруський диктатор має кризу легітимності. І як тільки він віддасть наказ білорусам вступити у війну проти України, кожен військовий та чиновник може спокійно відмовитися його виконувати, пославшись на те, що Лукашенко у 2020 році програв вибори.
Чого боїться білоруський диктатор
Білоруський журналіст нагадав, що самопроголошений президент Білорусі "вписався" у путінську війну, оскільки це було платою за допомогу Путіна у придушенні протестів у Білорусі у 2020 – 2021 роках.
"Зараз Лукашенко – пацюк, загнаний у кут. Все, що йому залишається, – це гавкати та казати, що правда все одно на їхньому боці", – зауважив опозиціонер.
Він нагадав, що білоруський диктатор також заговорив про кінець Росії та ОДКБ. Мовляв, Білорусь опиниться під уламками поразки Росії.
Звісно, він говорив не про білоруський народ, а про власну владу. Це означає, що і сам Лукашенко, і його родина та оточення говорять про майбутнє, у якому не буде путінської Росії. Вони усвідомлюють, що їхній долі не позаздриш,
– сказав Вячорка.
"Лукашенко ще з 2020 року розуміє, що це – початок кінця"
Він додав, що білоруський диктатор обрав цей шлях ще у 2020 році.
- Спочатку Лукашенко став на бік Путіна, адже "російський диктатор для нього – менш страшний, ніж білоруський народ". У той час диктатор прийняв усю необхідну політичну та дипломатичну допомогу Росії під час протестів у Білорусі. За словами Вячорки, фактично Лукашенко ще у 2020 році підтримав плани Путіна щодо відродження Російської імперії.
- А у 2021 році самопроголошений президент Білорусі за наказом Путіна провів зачистку білоруського громадянського суспільства та медіаполя. Як зазначив опозиціонер, це було потрібно для того, аби коли у Білорусь увійдуть російські війська, не було сильного опору. Фактично Лукашенко підготував Білорусь до початку наступу Росії на Україну.
На думку журналіста, весь цей час білоруський диктатор почувається невпевнено.
Лукашенко ще з 2020 року розуміє, що це – початок кінця для нього. Але зараз він усвідомлює, що йдеться не тільки про нього. Кінець епохи Лукашенка загрожує і його родині, тому він так часто зараз говорить про своїх дітей і онуків,
– наголосив Вячорка.
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Він додав, що зараз диктатора не підтримує навіть його оточення.
Лукашенко спробує зв'язати з собою чиновників, силовиків і замазати їхні руки кров'ю. Це йому потрібно, аби вони, відчуваючи близький кінець, його не зрадили,
– сказав журналіст.
Водночас білоруський диктатор наголошує, що 35 – 40 тисяч білоруських військовослужбовців не підуть воювати в Україну.
"Якби Лукашенко сказав щось інше, білоруські військові почали б міркувати над тим, як швидко його знести. Адже підтримки війни у Білорусі практично немає", – сказав Вячорка.
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Лукашенко погрожує Україні: коротко
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заговорив про переговори України та Росії. Він вважає, що подальший спротив загрожуватиме нашій країні повним знищенням.
- Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк вважає, що насправді Лукашенко розуміє, що Білорусь надала свою територію окупантам, тож вона юридично відповідатиме. Білоруський диктатор це розуміє, тому ретранслює свої страхи.
- Політолог Микола Давидюк зазначив, що для України настануть безпечні часи лише тоді, коли у Білорусі зміниться влада. Одна зі стратегічних цілей нашої війни – повалити не тільки режим у Росії, а й у Білорусі.