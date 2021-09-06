Лукашенко показує, що мститиме, – дипломат про затримання опозиції в Білорусі

Велика частина лідерів білоруської опозиції перебувають у в'язниці. Деяким з них пощастило – вони змогли поїхати за межі держави.

Марія Колесникова та Максим Знак – це люди, які виступили за мирні акції. Про це в авторській програмі "Між іншим" з Дмитром Гнапом та Денисом Казанським на 24 каналі сказав білоруський дипломат, ексміністр культури Білорусі Павло Латушко.

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Лукашенко максимально каратиме всіх, хто проти нього

За його словами, самопроголошений президент Білорусі розуміє, що Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, Велика Британія і союзники рішуче виступають проти його режиму.

Лукашенко показує, що він мститиме і не піде на жодні компроміси,

– наголосив Латушко.

Він зазначив, що самоназваний президент макcимально каратиме всіх, хто виступатиме проти нього. Це стосується як і лідерів опозиції, так і простих людей.

Колесникова та Знак – за мирні протести

Марія Колесникова, як зауважив Латушко, є однією з тих, хто зміг запобігти сутичкам між демонстрантами і поліцією. Вона була готова стати між людьми.

Водночас Максим Знак є адвокатом високої кваліфікації. Він контролював те, щоб не порушити законодавство.

"Це люди, які виступали за мирні акції, щоб не порушувати закон", – зауважив білоруський дипломат.

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Режим Лукашенка проти білоруської опозиції