Є певний підтекст: чому Лукашенко та Путін зустрічаються вдруге за тиждень
Відносини Владіміра Путіна та Алєксандра Лукашенка дійсно "вражають". Лише в понеділок, 19 грудня, російський диктатор відвідав Мінськ, а вже в суботу, 24 грудня, самопроголошений президент Білорусі полетів до Москви.
Усього 5 днів минуло з їхньої останньої зустрічі. Про це 24 каналу розповів журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков.
До речі Лукашенко хоче відкупитися від Путіна, – політолог
Візит Лукашенка до Москви має підтекст
Лукашенко полетів до Москви на нібито неформальну зустріч лідерів країн СНД. Однак сьогодні, 24 грудня, Путін поговорив телефоном з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Отже, якщо була опція поговорити телефоном, то виникають питання щодо мети поїздки самопроголошеного білоруського лідера до Росії.
Тут таки є якийсь підтекст. Або це знову конспірологія, або це прагнення Лукашенка потрапляти до медіа. У нього є така історія, що він хоче потрапляти до новин та заголовків. Йому треба залишатися в медійному просторі, щоб доносити хоча б якусь думку,
– зауважив журналіст-міжнародник.
Так, перед візитом Путіна до Мінська Лукашенко навіть викладав фрагменти з засідання так званої верхівки Білорусі. Там посіпаки Путіна дуже прагнув довести, що щось вирішує. Мовляв, без нього в Білорусі ніяких рішень не ухвалюватимуть, зокрема не вступатимуть у війну.
Бурлаков прокоментував візит Лукашенка до Москви: дивіться відео
Однак це все може швидко поламатися, коли Лукашенко зустрінеться з Путіним. На думку журналіста-міжнародника, Лукашенко, мабуть, і сам собі думає, навіщо Путін запросив його саме зараз.
Бурлаков припустив, що можливий варіант, коли Путін посадить Лукашенка перед собою і скаже, мовляв, поки він тут, війська Білорусі без його рішення вже висуваються в бік України. У такий спосіб очільник Кремля може показати як насправді Лукашенко "керує" країною.
Лукашенко полетів до Білорусі: що відомо
- Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко 24 грудня прилетів у Росію, де проведе цілих 4 дні. Відомо, що він відвідає науково-дослідний центр підготовки космонавтів та зустрінеться з главами країн СНД у Санкт-Петербурзі 26 та 27 грудня.
- Колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак вважає, що Лукашенко полетів у Росію, щоб щось "клянчити" у Путіна.
- Ймовірно, прохання самопроголошеного білоруського президента стосуватимуться економічного аспекту. Річ у тім, що санкції завдають великих збитків економіці Білорусі. Тож Лукашенку потрібно, хоч якось, підтримувати її "на плаву".
- Водночас російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко вважає, що очільник Кремля викликав самопроголошеного лідера Білорусі для останньої розмови щодо безпосередньої участі білоруської армії у війні проти України.