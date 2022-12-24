Є певний підтекст: чому Лукашенко та Путін зустрічаються вдруге за тиждень

Відносини Владіміра Путіна та Алєксандра Лукашенка дійсно "вражають". Лише в понеділок, 19 грудня, російський диктатор відвідав Мінськ, а вже в суботу, 24 грудня, самопроголошений президент Білорусі полетів до Москви.

Усього 5 днів минуло з їхньої останньої зустрічі. Про це 24 каналу розповів журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков.

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Візит Лукашенка до Москви має підтекст

Лукашенко полетів до Москви на нібито неформальну зустріч лідерів країн СНД. Однак сьогодні, 24 грудня, Путін поговорив телефоном з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Отже, якщо була опція поговорити телефоном, то виникають питання щодо мети поїздки самопроголошеного білоруського лідера до Росії.

Тут таки є якийсь підтекст. Або це знову конспірологія, або це прагнення Лукашенка потрапляти до медіа. У нього є така історія, що він хоче потрапляти до новин та заголовків. Йому треба залишатися в медійному просторі, щоб доносити хоча б якусь думку,

– зауважив журналіст-міжнародник.

Так, перед візитом Путіна до Мінська Лукашенко навіть викладав фрагменти з засідання так званої верхівки Білорусі. Там посіпаки Путіна дуже прагнув довести, що щось вирішує. Мовляв, без нього в Білорусі ніяких рішень не ухвалюватимуть, зокрема не вступатимуть у війну.

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Однак це все може швидко поламатися, коли Лукашенко зустрінеться з Путіним. На думку журналіста-міжнародника, Лукашенко, мабуть, і сам собі думає, навіщо Путін запросив його саме зараз.

Бурлаков припустив, що можливий варіант, коли Путін посадить Лукашенка перед собою і скаже, мовляв, поки він тут, війська Білорусі без його рішення вже висуваються в бік України. У такий спосіб очільник Кремля може показати як насправді Лукашенко "керує" країною.

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