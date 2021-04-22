Підтакнув Путіну: Лукашенко порадив Зеленському "навчитись поводитись дипломатично"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив поділитись своєю думкою щодо діяльності українського гаранта Володимира Зеленського. На думку білоруського політика, українському президенту "слід навчитись поводитись дипломатично".
Джерело:24 канал
Цю заяву Лукашенко зробив під час зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним у Москві. Ба більше, так самопроголошений президент доповнив висловлювання Путіна.
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Лукашенко зустрівся з Путіним у Москві
Глава Кремля повідомив, що перед зустріччю з ним, Зеленському слід зустрітись з лідерами так званих "ЛНР" та "ДНР".
Мені здається, Володимиру Володимировичу, Зеленському вже пора навчитися конкретно дипломатично поводитися, крім усього іншого,
– вставив і свої "5 копійок" Лукашенко.
Не подобається і самопроголошеному президенту Білорусі ідея Києва перенести з Мінська майданчик для переговорів щодо Донбасу. Лукашенко запевняє, що це "поховає мінські домовленості".
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Зеленський звернувся до Путіна і запропонував зустріч на Донбасі
Зазначимо, що саме після зустрічі з Лукашенком Путін нарешті відповів Зеленському щодо його пропозиції про зустріч на Донбасі. Глава держави-агресора вкотре запевняє, що Росія – не сторона конфлікту. Закиди Путіна Києву традиційні – утиски російської мови, втручання у діяльність церкви, руйнування відносин з Москвою.