Пропонували 10 мільйонів доларів: Лукашенко бідкається, що його хотіли вбити

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко поскаржився, що його планували вбити. З його слів, пропонували за це нібито 10 мільйонів доларів.

Він зазначив, що кошти виділили навіть на снайпера – 1 мільйон доларів. Ліквідувати диктатора планували, щоб "здійснити державний переворот".

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На цьому Лукашенко не зупинився і продовжив розказувати про декілька сценаріїв, за якими його нібито мали вбити, зокрема:

на параді 9 травня;

під час нападу на кортеж, нібито мали залучити навіть гранатомети;

атакувавши резиденцію.

Також диктатор повідомив, що організатори перевороту нібито хотіли заблокувати Мінськ за допомогою армії та відключити електроенергію у столиці Білорусі.

Він додав, що невдовзі оприлюднять нові деталі справи.

Ситуація у Білорусі: що відомо

9 серпня 2020 року в Білорусі пройшли вибори президента. Як і минулі роки, кампанія супроводжувалась недопущенням до участі та арештами популярних опозиційних кандидатів.

Головною конкуренткою Олександра Лукашенка стала Світлана Тихановська, яка змушена була подати свою кандидатуру після арешту її чоловіка Сергія Тихановського.

За підрахунком опозиції, Тихановська виграла вибори. Проте, ЦВК оголосила переможцем Лукашенка – це спричинило суспільний резонанс.

Після фальсифікацій на виборах по всій країні почалися мітинги і страйки. Білоруси вимагали нових, чесних виборів і звільнення політв'язнів.

Силовики застосовували проти учасників протестів світлошумові гранати, гумові кулі, водомети та жорстоко били їх.