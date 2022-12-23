"Це буде остання розмова": навіщо Лукашенко летить до Путіна та що йому запропонує

Самопроголошений білоруський президент Александр Лукашенко вже в суботу, 24 грудня, вирушить до Москви. Не минуло й тижня після того, як до нього приїжджав російський диктатор Владімір Путін, а Лукашенко вже запланував візит у відповідь.

Путін, ймовірно, викликає його для останньої розмови щодо безпосередньої участі білоруської армії у війні проти України. Про це 24 каналу розказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Що, крім вторгнення, Лукашенко може дати Путіну

Він вважає, що Лукашенко запропонує президенту-терористу "відступні" у вигляді всього військово-промислового комплексу Білорусі. Адже для Путіна зараз дуже важливі ресурси – ракети, снаряди та інше залізяччя, певна кількість якого є на території Білорусі. Тож віддати Путіну ці ресурси в обмін на неучасть у війні – єдиний варіант для Лукашенка.

Лукашенко підписав договір з дияволом. Але він може обманути диявола, у нього ресурсу вистачить. Розумієте, він же такий "голова колгоспу", який звик обманювати. Обманював радянську владу свого часу, то ж і з дияволом вже якось домовиться,

– підкреслив Яковенко.

Лукашенко пручається з усіх сил

Оскільки Білорусь буквально окупована російськими військами, Путін буквально хазяйнує на її території, повністю контролює і збройні сили, і силові структури, і персонально Лукашенка, то самопроголошеному президенту просто немає куди подітися.

За словами Яковенка, він усіма силами намагається відбитися від путінських "обіймів", які схиляють його до того, щоб почати озброєне вторгнення сил Білорусі на територію України.

Цього він поки не допускає, і я думаю, що й не допустить. Тому що він розуміє, що це для нього смертний вирок,

– вважає опозиціонер.

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Саме тому Лукашенко, як тільки може намагається уникнути такого розвитку подій. А оскільки, порівняно з Путіним, він більш досвічений, та більш життєздатний, це справді може йому вдатися. І хоч вони – це два диктатори, два упирі, які цілком один одного варті, Лукашенко все ж спробує не допустити свого самогубства шляхом ведення військ на територію України.

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