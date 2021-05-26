Нанівець 29 років служби: Лукашенко позбавив батька Протасевича військового звання

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко позбавив військового звання батька засновника NEXTA Дмитра Протасевича. Наказ щодо підполковника видали ще 4 травня 2021 року.

Про це 6 травня повідомив у твітері сам Роман Протасевич. Його батька позбавили військових та спеціальних звань.

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Дмитро Протасевич служив 29 років

Засновник NEXTA зазначив, що його батько віддав військовій справі 29 років та звільнився у 2019 році.

Він не брав активну участь в протестах, жодного разу не затримувався, ні разу не притягувався. Сім'ї не чіпати, говорите?

– написав Протасевич.

Що відомо про затримання Романа Протасевича