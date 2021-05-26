Нанівець 29 років служби: Лукашенко позбавив батька Протасевича військового звання

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко позбавив військового звання батька засновника NEXTA Дмитра Протасевича. Наказ щодо підполковника видали ще 4 травня 2021 року.
Про це 6 травня повідомив у твітері сам Роман Протасевич. Його батька позбавили військових та спеціальних звань.
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Дмитро Протасевич служив 29 років
Засновник NEXTA зазначив, що його батько віддав військовій справі 29 років та звільнився у 2019 році.
Він не брав активну участь в протестах, жодного разу не затримувався, ні разу не притягувався. Сім'ї не чіпати, говорите?
– написав Протасевич.
Що відомо про затримання Романа Протасевича
- У Білорусі проти Протасевича порушили кримінальні справи. Зокрема, мовиться про організацію масових заворушень.
- 23 травня Роман зі своєю дівчиною Софією Сапігою повертався до Вільнюса з Афін.
- Білоруські диспетчери повідомили про начебто замінування літака компанії Ryanair.
- Літак вимушено посадили у Мінську. Протасевича та Сапігу затримали. Такі дії Білорусі викликали обурення міжнародної спільноти. Низка країн зупинили авіасполучення з Білоруссю, серед них – Україна.
- Сам Лукашенко запевнив, що повідомлення про замінування надійшло зі Швейцарії. Він переконує, що діяв згідно з законодавством.