"Не кидати каміння одне в одного": Лукашенко закликав Зеленського сісти за стіл переговорів
- Лукашенко закликав Зеленського негайно сісти за стіл переговорів з Путіним для завершення війни в Україні.
- Самопроголошений президент Білорусі зауважив погіршення ситуації на фронті для Києва та заявив, що в нинішніх переговорах відбувається "публічне нагнітання".
У п'ятницю, 1 серпня, Олександр Лукашенко зустрівся з Володимиром Путіним на Валаамі. Там самопроголошений білоруський президент прокоментував війну в Україні.
Він порадив Володимиру Зеленському терміново сідати за стіл переговорів. Пресконференцію політиків цитують пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Що каже Лукашенко про війну в Україні?
Сидячи на лаві поруч із російським диктатором, Лукашенко дав власну оцінку ситуації на фронті. На думку білоруського лідера, Часів Яр це дорога на Краматорськ – центр так званої "СВО" в Україні.
Саме тому Україна нібито повинна негайно звернутися до Путіна та просити "домовитися", інакше через 1 – 2 місяці там не зостанеться навіть оборонних споруд.
Окрім того, кремлівський соратник прокоментував російсько-українські переговори, у яких буцімто відбувається "публічне нагнітання". Згадалося й те, що діалог між країнами розпочався в Білорусі.
Ну не подобається в Білорусі – ну добре, хоч на Місяць, куди завгодно, але треба просто сідати за стіл переговорів,
– обурився Лукашенко.
Він порадив Зеленському не "кричати" про бажання зустрітися з Путіним, а підготувати "відповідний ґрунт, заяву, інше" і лише тоді "сідати й підписувати"
Нагадаємо, Лукашенко також переконує, що Кремль справді зацікавлений в повітряному перемир'ї. Він згадав про падіння невідомого дрона в Мінську та закликав американців вплинути на українського президента.