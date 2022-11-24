Буде повне знищення України, – Лукашенко заговорив про "мирні" перемовини з Росією

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заговорив про переговори України та Росії. Він вважає, що подальший спротив загрожуватиме нашій країні повним знищенням.

Лукашенко вважає, що зараз "все в руках України". Про це президент Білорусі заявив місцевим журналістам, інформує 24 канал.

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Лукашенко заговорив про "повне знищення України"

Все в руках України. Не тому, що я хочу спихнути цю тему на Зеленського та Україну. Дійсно, все зараз в руках України. Якщо вони не хочуть загибелі – до того ж у величезній кількості – людей. Тяжко, складно, важко, але треба зупинитися, треба це припинити, тому що далі буде повне знищення України. Це не те що Путін говорив якось задовго до "операції", що це загрожуватиме втратою державності України – це буде знищення України. Треба зупинитися,

– вважає політик.

За словами Лукашенка, під час Другої світової з радянського боку загинули 30 мільйонів осіб, але зараз нібито "ніхто про це не згадує".

"Ми впораємось, все це загладимо. Мабуть, навіть наше покоління зможе пояснити українському народові, що сталося", – додав білоруський президент.

Окрім цього, Лукашенко закликав Україну сісти за стіл перемовин з Росією.

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Скільки техніки передав росіянам Лукашенко у жовтні

Як стало відомо, лише за жовтень режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка передав до Росії понад 200 одиниць військової техніки.

Загальна кількість переданої техніки становила 211 одиниць:

98 танків Т-72А,

40 БМП-2,

20 БМП-2 без веж,

53 вантажівки "Урал".

Росія відкрито шантажує Україну: що відомо

Дмітрій Пєсков зробив цинічну заяву на наступний день після чергового масованого ракетного удару по Україні, який забрав 5 життів та знеструмив низку областей і навіть частину Молдови.

Пєсков уже й не приховує, що ракетний терор є банальним шантажем, аби примусити Україну до перемовин. Тому тепер рупор Кремля вирішив повторити тезу про те, що нібито керівництво України може погодитися на умови росіян і тоді страждання припиняться.

Радник ОП Михайло Подоляк у відповідь засудив не тільки дії Росії, а й світу. Він заявив, що світ продовжує дивитися на країну, що замерзає, але воює за свою свободу, і розмірковує над тим, чи потрібно "називати терориста терористом".

На екстреному засіданні Радбезу ООН, ініційованому Україною, після масованої ракетної атаки 23 листопада, постпред Росії Васілій Небензя вирішив звинуватити Україну в ударах по цивільних об'єктах – нібито в цивільні об'єкти влучають ракети української ППО, а не запущені Росією.

У відповідь на це постпред України Сергій Кислиця опублікував допис, у якому написав, що слухати Небензю – одне з найважчих завдань. До допису дипломат додав фото у футболці з написом "пішов ти, Путін" і продемонстрував відповідний жест. Через це у росіян знатно підгоріло.

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