Буде повне знищення України, – Лукашенко заговорив про "мирні" перемовини з Росією
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заговорив про переговори України та Росії. Він вважає, що подальший спротив загрожуватиме нашій країні повним знищенням.
Лукашенко вважає, що зараз "все в руках України". Про це президент Білорусі заявив місцевим журналістам, інформує 24 канал.
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Лукашенко заговорив про "повне знищення України"
Все в руках України. Не тому, що я хочу спихнути цю тему на Зеленського та Україну. Дійсно, все зараз в руках України. Якщо вони не хочуть загибелі – до того ж у величезній кількості – людей. Тяжко, складно, важко, але треба зупинитися, треба це припинити, тому що далі буде повне знищення України. Це не те що Путін говорив якось задовго до "операції", що це загрожуватиме втратою державності України – це буде знищення України. Треба зупинитися,
– вважає політик.
За словами Лукашенка, під час Другої світової з радянського боку загинули 30 мільйонів осіб, але зараз нібито "ніхто про це не згадує".
"Ми впораємось, все це загладимо. Мабуть, навіть наше покоління зможе пояснити українському народові, що сталося", – додав білоруський президент.
Окрім цього, Лукашенко закликав Україну сісти за стіл перемовин з Росією.
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Скільки техніки передав росіянам Лукашенко у жовтні
Як стало відомо, лише за жовтень режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка передав до Росії понад 200 одиниць військової техніки.
Загальна кількість переданої техніки становила 211 одиниць:
- 98 танків Т-72А,
- 40 БМП-2,
- 20 БМП-2 без веж,
- 53 вантажівки "Урал".
Росія відкрито шантажує Україну: що відомо
- Дмітрій Пєсков зробив цинічну заяву на наступний день після чергового масованого ракетного удару по Україні, який забрав 5 життів та знеструмив низку областей і навіть частину Молдови.
- Пєсков уже й не приховує, що ракетний терор є банальним шантажем, аби примусити Україну до перемовин. Тому тепер рупор Кремля вирішив повторити тезу про те, що нібито керівництво України може погодитися на умови росіян і тоді страждання припиняться.
- Радник ОП Михайло Подоляк у відповідь засудив не тільки дії Росії, а й світу. Він заявив, що світ продовжує дивитися на країну, що замерзає, але воює за свою свободу, і розмірковує над тим, чи потрібно "називати терориста терористом".
- На екстреному засіданні Радбезу ООН, ініційованому Україною, після масованої ракетної атаки 23 листопада, постпред Росії Васілій Небензя вирішив звинуватити Україну в ударах по цивільних об'єктах – нібито в цивільні об'єкти влучають ракети української ППО, а не запущені Росією.
- У відповідь на це постпред України Сергій Кислиця опублікував допис, у якому написав, що слухати Небензю – одне з найважчих завдань. До допису дипломат додав фото у футболці з написом "пішов ти, Путін" і продемонстрував відповідний жест. Через це у росіян знатно підгоріло.
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