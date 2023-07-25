Що обговорювали Лукашенко та Путін під час зустрічі: 2 головні теми

Кремлівський диктатор Владімір Путін та самопроголошений лідер Білорусі Алєксандр Лукашенко 23 липня зустрілися у Санкт-Петербурзі. Диктатори обговорювали 2 теми.

Таку думку 24 Каналу озвучила головна редакторка сайту "Хартияʼ97" Наталія Радіна. Вона підкреслила, що Путін та Лукашенко як два воєнні злочинці знову обговорювали свої злочинні задуми.

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Про що говорили Путін та Лукашенко

Наталія Радіна переконана, що мета зустрічі Путіна та Лукашенка – обговорення двох тем:

Розміщення ядерної зброї на території Білорусі; Подальші дії щодо розміщення ПВК "Вагнера" на території Білорусі.

На мою думку, зокрема це питання фінансування. Тобто хто буде утримувати 10 тисяч бойовиків, які прибули на територію Білорусі, та подальші плани щодо їхніх дій,

– вважає головна редакторка.

Зустріч Путіна та Лукашенка: головне