Що обговорювали Лукашенко та Путін під час зустрічі: 2 головні теми
25 липня 2023, 13:13Читать новость на русском
Кремлівський диктатор Владімір Путін та самопроголошений лідер Білорусі Алєксандр Лукашенко 23 липня зустрілися у Санкт-Петербурзі. Диктатори обговорювали 2 теми.
Таку думку 24 Каналу озвучила головна редакторка сайту "Хартияʼ97" Наталія Радіна. Вона підкреслила, що Путін та Лукашенко як два воєнні злочинці знову обговорювали свої злочинні задуми.
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Про що говорили Путін та Лукашенко
Наталія Радіна переконана, що мета зустрічі Путіна та Лукашенка – обговорення двох тем:
- Розміщення ядерної зброї на території Білорусі;
- Подальші дії щодо розміщення ПВК "Вагнера" на території Білорусі.
На мою думку, зокрема це питання фінансування. Тобто хто буде утримувати 10 тисяч бойовиків, які прибули на територію Білорусі, та подальші плани щодо їхніх дій,
– вважає головна редакторка.
Зустріч Путіна та Лукашенка: головне
- Вперше після заколоту Євгєнія Пригожина та переміщення до Білорусі загонів вагнерівців Путін та Лукашенко зустрілися. Білоруський диктатор прибув з візитом у Санкт-Петербург 23 липня.
- Лукашенко під час зустрічі з Путіним заявив, що його "напрягають" вагнерівці, адже вони "хочуть сходити на екскурсію до Варшави чи до Жешува". Крім того, нелегітимний президент Білорусі вигадав, що нібито "Польща перекидає свої війська до кордону".
- Аналітики ISW наголошують, що розповіді про нібито бажання вагнерівців піти на Польщу – це спроби двох диктаторів посилити інформаційну кампанію проти Заходу. Причин для побоювань щодо загрози з боку вагнерівців наразі немає – ні для України, ні для Польщі.
- Крім того, Путін почав розповідати байки про те, що нібито Україна "зазнає колосальних втрат", а "контрнаступ ЗСУ не вдався". Насправді це чергова брехня від кремлівського диктатора.