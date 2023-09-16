Лукашенко запропонував Путіну "дружбу на трьох": навіщо зробив таку заяву

Вшосте з початку цього року Олександр Лукашенко навідався до Владіміра Путіна. Відбулось це фактично одразу після зустрічі російського диктатора із північнокорейським – Кім Чен Ином. Це породило цікаві заяви з боку Лукашенка.

Так званий президент Білорусі висловив бажання доєднатись до союзу Росії та КНДР. Однак такий сценарій є фактично неможливим. Про наміри Лукашенка 24 Каналу розповів Франак Вячорка – радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської.

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Чому зустрічі відбуваються на постійній основі

Олександр Лукашенко приїздить до Владіміра Путіна доволі часто. Ймовірно, пов'язано це з обговоренням поточних дій для Білорусі, зважаючи на все більшу кількість обмежень з боку світової спільноти.

"Для Лукашенка – це психотерапія. Він отримує підтримку Путіна, йому здається, що він контролює ситуацію, демонструє своїм силовикам, що Путін його підтримуватиме незалежно від ситуації всередині країни", – зауважив Франак Вячорка.

Самопроголошеному президенту Білорусі справді важливо це показати для силовиків. Адже вони не бояться Лукашенка – вони бояться Путіна.

Натомість Владімір Путін хоче показати, що Білорусь була і залишається його зоною впливу. Зрештою, російський диктатор намагається довести, що не він один почав війну, а є коаліція.

Є кілька тем, які вони обговорюють. Насамперед обхід західних санкцій, тому що санкції у Білорусь здебільшого накладені на експорт, а в Росію – на імпорт,

– зазначив радник Тихановської.

Дивна заява Лукашенка

На зустрічі Олександр Лукашенко запропонував Путіну, так би мовити, "дружбу на трьох" – із північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. Водночас навіть експерти кажуть, що економічної доцільності у цьому немає.

"Лукашенко так хотів потрапити на перші шпальти західних ЗМІ. Йому важливо демонструвати свою легітимність. Можливо, там є і заздрість. Він хотів би бути унікальним союзником для Путіна і його рознервувало, що він так улесливо спілкувався з Кім Чен Ином", – припустив Вячорка.

Насправді ж сумнівно, що такий союз диктаторських країн є можливим.

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