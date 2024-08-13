Непоганий ІПСОшник: політолог пояснив останні заяви Лукашенка

На тлі наступальних дій в Курській області, самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко вийшов з новими заявами. Він взявся переконувати, що на території його країни нібито збили "українські дрони".

Політолог Олег Лісний розповів 24 Каналу, що тема Курщини є особливо неприємною для Владіміра Путіна. Тому її треба інформаційно "перебити" та відвернути увагу громадськості.

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Що означають заяви Лукашенка

Росіяни завжди використовують схожу тактику, щоб змістити фокус уваги з однієї події на іншу. Вони починають говорити про нібито більшу та серйознішу загрозу.

Лукашенко давно є інструментом проведення ІПСО російськими спецслужбами. Він вже не стільки президент, скільки непоганий ІПСОшник середнього рівня, – зауважив політолог.

Тому його заяви можуть бути спрямовані на українську армію, щоб змусити її залишатися поблизу білоруського кордону, а не долучатися до людей на Курщині. До того ж білоруський диктатор прекрасно розуміє, що якщо хоча б один танк перетне наш кордон, то недалеко від України є нафтопереробний завод. Він може швидко перестати працювати.

Картинка з обгорілими БпЛА, які лежать на абсолютно зеленій траві, – це чергова побрехенька. Росія намагається "перебивати" Курськ не тільки білоруським кейсом, але й ситуацією з підривом на Запорізькій АЕС,

– додав політолог.

Путні хоче, щоб у порядку денному стояла ядерна безпека, а не прорив кордону. Тому й запустив одразу два ІПСО. До того ж це можливість відвернути увагу міжнародних партнерів України.

Лукашенко боїться програшу Росії

Білоруський диктатор заявив, що в такому випадку, до війни долучаться країни СНД, які нібито мають розправитися з Україною. Така неоднозначна заява тільки підтверджує, що Лукашенко боїться та не вірить у перемогу Путіна.

Він знає, що як тільки Росія впаде, то йому буде непереливки. Йому згадають, звідки йшли танки, а не трактори,

– наголосив Олег Лісний.

Тоді країни СНД справді допомагатимуть росіянам, але їжею, відбудовою. Адже для нормального подальшого існування доведеться багато всього зробити.

"Тому Лукашенко вже зараз починає вигравати собі якісь "нюанси", щоб його пожаліли, але він зробив помилку, яку ніхто не пробачить. Він став повноцінним учасником війни проти України, тож лава підсудних для нього зарезервована, – підсумував Лісний.