Зрежисував сам Лукашенко: що змушує його робити резонансні заяви щодо України

Алєксандр Лукашенко вкотре після початку операції ЗСУ у Курській області зробив кілька резонансних заяв в інтерв'ю російським пропагандистам. Так, він зазначив, що в Україні "вже немає нациків" і її "денацифіковано".

Раніше самопроголошений президент Білорусі закликав Україну та Росію сісти за стіл переговорів та "припинити бійку". Політолог Володимир Фесенко сказав 24 Каналу, що не підтримує поширену думку, що Лукашенко озвучує наративи Кремля, адже він завжди веде власну складну політичну гру.

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Звинуватили у зраді

Лукашенко залишається відданим союзником Росії і нікуди не дінеться від її впливу. Проте він не хоче втрачати свою владу. Це може статися і якщо Росія поглине Білорусь, і в тому випадку, якщо Путін програє війну в Україні.

Кожний виступ Лукашенка – це потік свідомості і підсвідомості, в яких він висловлює свої страхи, сподівання і думки з різних приводів. Проте в цьому випадку все було зрежисовано самим Лукашенком і в інтересах його самого,

– зауважив політолог.

Після початку операції на Курщині російські блогери звинуватили його майже не в зраді. Лукашенко, на їхню думку, нібито "підіграв Україні", коли відвів напередодні свої війська від білорусько-українського кордону. Це дало можливість українським військам розпочати наступ на російську територію.

Лукашенко довелося виправдовуватись. Він навіть перекинув білоруські війська на кордон з Україною. Тому головна мета цього інтерв'ю – показати, що він залишається головним союзником Росії і нікого не зрадив, а навпаки допомагає Росії,

– наголосив Фесенко.

Також Лукашенко не просто так сказав, що "Україну денацифіковано". Цей тезис має працювати на те, що, мовляв, поки не відбулась "денацифікація" України, війна не може бути закінчена.

Не уточнює умови миру

Лукашенко, на думку політолога, розуміє, що загострення війни створює величезну загрозу його владі, і звідси його заяви щодо мирних переговорів. Він щиро говорить про мир, проте не уточнює, на яких умовах.

Хоча перемовин про мир найближчим часом не буде. Путін надзвичайно роздратований і захоче відновити контроль над Курщиною. Якщо йому це не вдасться, тоді він, можливо, буде знову готовий до них,

– сказав Володимир Фесенко.

Проте якщо мир буде заключений не на умовах Москви, це теж цілком влаштує Лукашенко, тому що зменшить ризики приєднання Білорусі до Росії.