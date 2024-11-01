На що спрямовані заяви Лукашенка: політолог пояснив дії диктатора Білорусі

Алєксандр Лукашенко, однозначно, сприяє військовим діям, які Росія здійснює проти України, зокрема, перетворивши Білорусь на плацдарм для російських військ. Однак він заперечує це та намагається підтримувати зв'язки із Заходом.

Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун розповів 24 Каналу, що риторика Лукашенка завжди була двоякою. Це позиція людини, яка відчуває, що може одночасно "всидіти на двох стільцях", співпрацюючи з авторитарними режимами та Заходом.

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Лукашенко хоче залишитись непокараним

Максим Джигун зауважив, що від моменту, коли Росія розпочала війну проти України, Лукашенко зрозумів важливу для себе річ. Як би все не завершилось, люди, що були дотичними до цієї агресії, будуть покарані за свої вчинки та заяви.

Білорусь тотально залежить від Росії ресурсно, бізнесово, адміністративно та медійно. Проте Лукашенко намагається переконати світ, що він не дотичний до війни в Україні. Він прагне вийти сухим із води,

– сказав політолог.

Він припустив, що Лукашенко спробує пояснити світовому суспільству, чому Росія використовувала територію Білорусії для переміщень техніки та введення своїх військ в Україну під час наступу у 2022 році.

Самопроголошений президент Білорусі може аргументувати це угодою про Союзну державу, переклавши всю відповідальність за прийняті рішення щодо залучення білоруських земель на Путіна.

Довідка. Союзна держава — це наддержавне об'єднання Росії та Білорусі, яке поетапно формує єдиний простір у політичній, економічній, військовій, митній, валютній, юридичній та культурно-гуманітарній сферах. Договір про створення союзної держави Росії й Білорусії набув чинності 26 січня 2000 році.

Дивно, однак Лукашенко розраховує, що після фальсифікованих виборів у Білорусі, сприянні та співпраці з Росією зможе уникнути відповідальності за це все.

Заяви самопроголошеного президента Білорусі щодо російсько-української війни спрямовані на те, аби дати зрозуміти Путіну, що Білорусь не хоче вступати у цей конфлікт, адже розуміє результати та наслідки цього втручання,

– підкреслив Максим Джигун.